Голодный волк хотел утащить добычу у медведя

Интересные события снял на видео Сет Ройял Крофт (Seth Royal Kroft) в Йеллоустоунском национальном парке в штате Вайоминг. Медведь убил оленя и прикопал его на берегу реки, чтобы уберечь от других хищников. Но голодный волк учуял запах мяса и попытался утащить добычу медведя. Волк был один и большой угрозы медведю не представлял. Серый хищник несколько раз подходил к туше и даже смог немного откусить мяса, но медведь не намерен был делиться своей добычей и прогнал назойливого волка.

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