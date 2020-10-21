Филарет признался, что сотрудничал с КГБ

Почетный патриарх Православной церкви Украины, патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет рассказал, что в советское время сотрудничал с КГБ.

Признание он сделал в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, все священнослужители контактировали с КГБ.

Он отметил, что без согласия спецслужбы нельзя было назначить ни епископа, ни священника.

«Контакты с КГБ у церкви были постоянные. КГБ управлял церковью – без его согласия нельзя было назначить ни епископа, ни священника. Для того чтобы поставить епископа, надо было кандидата согласовать с КГБ. А если с ними не согласовать, священнику не дадут регистрацию, без которой он не может служить на парафии», – рассказал Филарет.

По его словам, в этом нет ничего позорного, поскольку поступал по совести и вынужден был «в таких условиях служить церкви и Богу».

«Я не боюсь, когда говорят: «Филарет сотрудничал с КГБ». Да, контакты были, но не было ни одного епископа, который бы не имел таких контактов. Эта «сенсация» нужна для того, чтобы принизить Церковь», – резюмировал патриарх.