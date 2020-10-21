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Названы кандидаты на пост «смотрящего» за игоркой в Украине: в списке экс-регионал

21.10.2020

Претендентами на должность председателя Комиссии по регулированию азартных игр стали: зять экс-головы Совета министров АР Крым Василия Джарты, экс-нардеп-регионал Валерий Омельченко и адвокат Александр Хомяк.

Об этом свидетельствуют их декларации на сайте НАПК. Также было подано 29 деклараций от 24 претендентов на должности в территориальные органы комиссии по надзору за игровым бизнесом.

Валерий Омельченко – бывший нардеп от Партии регионов и муж судьи Хозяйственного суда Киева Виктории Джарты – она является дочерью экс-головы Совета министров Крыма Василия Джарты.

Омельченко, в частности, задекларировал, что является конечным бенефициаром ООО «ХАБ 4.0» и «ХАБ 4.0 Ивент-агентство». Также он указал квартиру за 4,5 млн гривен, земельный участок за 457 тыс. грн, и дом за 2,2 млн грн.

Иван Рудый – член организации «Защитники Украины», участник боевых действий. В июне президент Владимир Зеленский своим указом назначил его секретарем Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Кроме этого, он подал декларацию в качестве кандидата на должность заместителя начальника патронатной службы министра Министерства по делам ветеранов.

Александр Хомяк – украинский дипломат. Он, в частности, задекларировал, что является конечным бенефициаром адвокатского бюро «Хомяк и партнеры».

Также декларацию на должность председателя Комиссии подал Борис Баум – советник Офиса президента и один из авторов законопроекта об игровом бизнесе.

Позже он написал в Facebook, что снимает свою кандидатуру с конкурса.

Павел Пономарев в декларации, в частности, указал, что имеет корпоративные права в компании «Адвокатское объединение СКИЛЛ ЭНД КЕЙС» и является конечным бенефициаром ООО ГВП-Химматериалы.

Также были поданы 23 декларации от претендентов на должности в территориальные органы комиссии по надзору за игровым бизнесом.

Полный список выглядит так:

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  • Татьяна Кириенко

  • Виктория Дегтярева

  • Светлана Матвеева

  • Борис Баум

  • Валерий Коломиец

  • Павел Осадчий

  • Ирина Сергиенко

  • Александр Голоперов

  • Роман Марголич

  • Геннадий Дюба

  • Татьяна Петренко

  • Александр Хомяк

  • Андрей Какуша

  • Андрей Дидык

  • Павел Пономарев

  • Ирина Бойко

  • Александр Хацкевич

  • Родион Раджаб-Оглы Гамзаев

  • Иван Рудый

  • Евгений Кугук

  • Игорь Палиенко

  • Артем Кузьменко

  • Валерий Омельченко

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