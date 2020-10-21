Сергій Притула виправдовується через систематичне побиття колишньої дружини

Сергій Притула вважає останнє інтерв’ю своєї колишньої дружини Юлії Андрійчук підступами ворогів. Також шоумен здогадується, хто саме намагався нашкодити його іміджу і чому. Далі наводимо заяву Сергія Притули:

“Інформація, що з’явилася вчора, про моє особисте життя має мало спільного з реальністю. Так, у нас з Юлею були сварки. Іноді траплялися досить неприємні інциденти, як і в будь-який інший сім’ї. Далі. Дійсно вона отримувала деякі гроші. Їх завозив не водій Віталія Хомутинніка, а мій водій. Ці гроші я передавав, як допомогу рідній людині, ні про яку плату за мовчання мови не йшло», зазначає Сергій Притула.

“Що стосується тілесних ушкоджень та домашнього насилля. Одного разу під час скандалу Юля впала і вдарилася головою об раковину на кухні. Я сам надавав їй першу допомогу і точно не піднімав руку на дружину. Це була випадковість, На щастя, ніяких серйозних наслідків. Багато хто скаже, що диму без вогню не буває, але запевняю вас — я не деспот і домашнє насильство — це не про мене», запевняє Сергій Притула.

“Хочу відзначити окремо, що вуха цього інтерв’ю стирчать з КМДА. Думаю, що пасаж про симпатію моєї колишньої до “справжнього чоловіка” Віталія Кличка говорить сам за себе. Смішно було читати про розчинну каву і нібито мою жадібність. Так, я економна людина з дитинства так виховували. І п’ю часто розчинну каву. Мені це не здається злочином. Загалом все шито білими нитками. Піарники чинного мера злякалися моєї популярності. Вивертають назовні брудну білизну з минулого. Знову згадують мого родича Хомутинніка. Хоча, я не раз говорив, що поважаю Віталія Юрійовича, як бізнесмена, але не поділяю його політичних поглядів. Спільного бізнесу з Хомутинніком не маю і мати ніколи не буду. Далі виправдовуватися не має ніякого сенсу, хто хоче вірити в погане, нехай вірить. Вороги нашого міста, стурбовані тим, щоб і далі красти на своїх місцях, використали інтимні подробиці мого життя з колишньою дружиною. Вони намагалися здійняти скандал на рівному місці. Це низько і підло”, резюмував Сергій Притула.