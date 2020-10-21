Нардепы попытались утаить от журналистов в Раде обсуждение «Центра дезинформации»

Народные депутаты во время заседания Верховной Рады попытались скрыть обсуждение «Центра дезинформации».

Фотокорреспондентам все равно удалось зафиксировать часть переписки, сообщается на странице издания «Буквы» в Facebook.

«Народные избранники обсуждают Центр дезинформации, без которого «никак», и прячутся от «журналистов над телефоном», а фотокоры делают свою работу», – подчеркнули в издании.

«Про центр дезинформации слышали?

— Пока нет. А что, в АП уже поняли, что без этого никак? Кстати, ты в каком ряду сидишь? Сверху нет журналистов над твоим телефоном?

— Не рядом прям», – говорится в переписке нардепов.

При этом фамилии их журналисты не уточнили.