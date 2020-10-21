Скандального преподавателя-«сталиниста» киевской автошколы, оскорблявшего Майдан, уволили

Преподавателя одной из киевских автошкол, который называл себя «сталинистом», оскорблял Майдан и желал ученице «сдохнуть», уволили.

Руководство учебного учреждения отреагировало на скандал в соцсетях и публикацию OBOZREVATEL. Об окончании резонансной истории написала в Facebook пресс-секретарь народного депутата от «Слуги народа» Елены Шуляк Анастасия Климчук, которая также стала жертвой нападок учителя-«сталиниста».

Она опубликовала ответ руководства автошколы бывшему ее выпускнику помощнику-консультанту народного депутата от партии «Голос» Романа Лозинского Андрею Лузану.

«Мы сами шокированы данной ситуацией. Автошкола «Серна-200″ не поддерживает политических взглядов Владимира о Революции Достоинства, также шокированы перепиской и оскорблениями в целом», – сказано в сообщении.

Также в заведении назвали ситуацию «ударом ниже пояса» и пообещали принять радикальные меры.

Чуть позже последовало сообщение о прекращении сотрудничества автошколы с преподавателем Владимиром Салиховым.