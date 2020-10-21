Белорусского силовика, который «прославился» из-за фото возле демонстранта, бросила жена

От белорусского спецназовца Тимура Гришко, который «прославился» из-за фото возле лежащего без сознания парня, ушла жена. Об этом пишет Наша Нива.

Как отмечает издание, знаменитый снимок, на котором силовик стоит над демонстрантом Евгением Заичкиным, был сделан в ночь на 10 августа.

«В середине сентября, на пике осознания обществом того, что наделали силовые структуры, его жена, фитнес-тренер, чемпионка Беларуси по бодибилдингу Лилия Салимгареева подала на развод», — пишет НН.

Сегодня, 20 октября, состоялось окончательное заседание суда. Его итог — брак официально расторгнут.

Лилия Салимгареева

«Потому что так угодно обществу, так будет лучше для меня и для него. Очень сложно переносить такую травлю, мне желали смерти, по тысяче сообщений в день, писали «чтоб ты сдохла». Так мне будет и лучше, и безопаснее» — объяснила свои мотивы Салимгареева.

На вопрос, за что ей желали смерти, белоруска ответила: «Будто бы это я хожу (на улице) и стала военной. А люди так думали. Сначала я рыдала и забивалась, а потом начала отвечать: «И вам туда же». Это ненормально так говорить! Я уже писала, что вы поступаете так же, как «красно-зеленые», только давите морально, а те — физически. Я устала. До сих пор мне пишут, очень тяжело это все выносить и осознавать».

При этом она отметила, что, если бы не августовская ситуция, «наверное, развода бы не было».