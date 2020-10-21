Росія переселила в окупований Крим півмільйона своїх громадян, – Джапарова

Після окупації Криму росіяни перетворили півострів на військову базу і продовжують цілеспрямовану політику щодо зміни його демографічної структури – вони витісняють українське населення та заміняють його громадянами РФ.

Про це заявила під час круглого столу перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє “Укрінформ”.

“В тому, що стосується Криму – окупанти перетворили його на військову базу, і будь-яка дія Росії, зокрема, будь-який інфраструктурний проєкт, мають очевидне військове призначення. Навіть ті дороги, які вони збудували у Криму, призначені для посилення їх військової присутності.

Росія подвоїла таку військову присутність, вони модернізували свій військових компонент у повітрі, у морі та на суходолі, мають нині шість підводних човнів, чого більш ніж достатньо, щоб контролювати всю акваторію Чорного моря”, – наголосила Джапарова За її словами, ще одна особливість поведінки російських окупантів – активна колонізація півострова, яка відбувається просто зараз.

“Вони витісняють українське населення з Криму. З іншого боку, вони заводять туди російських громадян. Ми маємо різні цифри, але навіть за російською статистикою 100 тисяч з чимось росіян заїхали до Криму, але неофіційна цифра є у п’ять разів вищою.

Ми вважаємо, що принаймні пів мільйона російських громадян є вже зараз у Криму, і це, безумовно, є величезною загрозою для національної безпеки”, – підкреслила дипломат.