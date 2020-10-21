Жорсткий карантин – це лише перший крок, але не вирішення коронавірусної проблеми

У той час, коли Європа (з Україною включгл) готується до тяжкої зими, втрачає людей, повертає обмеження на пересування, навчання, роботу й дозвілля, розгортає лікарняні ліжка в готелях і на спортивних аренах, а правлячі уряди втрачають довіру населення, багато країн у Східній Азії та Океанії вже тижнями фіксують нуль нових випадків COVID-19, стрімке економічне зростання (Китай виріс у третьому кварталі майже на 5%, Сингапур – майже на 8%) і безпрецедентну популярність урядів, які лише нещодавно вводили драконівські заходи із боротьби з епідемією (у Новій Зеландії правляча партія щойно отримала більше ніж 50% голосів на парламентських виборах)

Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише Павло Шеремета.

На традиційних жовтневих канікулах Китай повернувся до інтенсивних подорожей всередині країни й дозвілля всередині закладів без (принаймні поки що) спалахів хвороби.

При тому, що початкова реакція на епідемію в Європі та Східній Азії була майже ідентичною – жорсткий карантин, що ж тоді в Європі пішло не так?

Досвід Східної Азії говорить, що жорсткий карантин – це лише перший крок, але не вирішення проблеми. Успішним рішенням є система загального тестування (нещодавно Китай за тиждень відтестував кожного з 10 млн мешканців міста, де напередодні було виявлено лише 12 випадків хвороби) і ретельного відслідковування пересування і контактів кожного громадянина (система QR-кодування у Китаї, Півд.Кореї і Сингапурі; «Діє», де ти?).

Масова й ефективна державна комунікація (про це детальніше в моєму наступному дописі), із системою винагороджень і покарань включно, сприяє тому, що громадяни дотримуються порад щодо соціального дистанціювання, особистої гігієни й носіння масок.

Що все це може означати – успішні країни у Східній Азії в результаті своєї пильності, солідарності й відповідальності отримують довготермінову перевагу в конкуренції з Європою та Америкою. Їхні економіки швидко відновлюються, їхні діти та студенти вчаться в аудиторіях, а не гають час перед монітором, їхні бізнеси продуктивно зростають. (Стартап у Національному університеті Сингапуру щойно успішно розробив і вже перевірив однохвилинний дихальний тест на COVID-19 із 90% точністю).

Якщо до цього додати традиційно значно вищий рівень заощаджень у Східній Азії (що означає більше ресурсів для приватних і державних інвестицій), то ця перевага може бути вирішальною на десятиліття (якщо не століття) наперед.