Результатам опроса Зеленского не будут доверять 40% украинцев, – КМИС

Около 40% украинцев не будут доверять результатам всеукраинского опроса, который будет проведен в Украине в день местных выборов 25 октября.

При этом доверять им намерены около 43%. 15,1% не определились с отношением к опросу.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Так, социологи 17-19 октября опросили 505 человек старше 18 лет, проживающих в разных регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных частей Донбасса. Оказалось, что количество доверяющих результатам опроса несколько больше на западе (46,7% доверяющих против 36,3% не доверяющих) и ниже в южных областях (37,8% доверяющих против 48,3% не доверяющих).

Также респондентам в ходе опроса предлагалось выбрать одну из интерпретаций опроса президента: это искреннее намерение услышать мнение большинства или политическая технология для достижения собственных целей. Мнения респондентов распределились поровну: 44% считают, что это – искреннее намерение, 44,1% – что это политическая технология. 11,2% респондентов не определились с ответом.

При этом распределение результатов по регионам свидетельствует, что более положительно проведение опроса оценивают в западных областях (50% респондентов, выбравших вариант “искреннее намерение”, против 41,6%, выбравших вариант “политтехнология”), наименее положительно – на востоке, в том числе на Донбассе (40,4% против 47,9%). Всего, согласно результатам исследования, принять участие в президентском опросе планируют 54,6% респондентов.

35,8% заявили, что не планируют этого делать, 9,3% не определились. Доля решивших принимать участие в опросе превышает 50% во всех регионах страны: больше всего планирующих принять участие на западе – 58,5%, меньше всего – на востоке (50,7%).