Врачу разбил голову взбунтовавшийся пациент в киевской больнице

В киевской больнице № 17 произошел ужасный случай: больной напал на врача и серьезно ранил его металлическим стулом. Как сообщает в Telegram-канале «Киев Оперативный, «больному» не понравились стены помещения.

Якобы из-за этого он трижды ударил врача по голове металлическим стулом. Медика сразу госпитализировали. У него диагностировали сотрясение мозга, множественные раны головы, лица, перелом костей лицевого скелета и предплечья.

Нападавшего задержали сотрудники Муниципальной варты.

«Врачу желаем скорейшего выздоровления! Негодяю — сурового наказания за преступление», — говорится в сообщении.