Гранат: названі переваги найкориснішого фрукта

Гранати володіють вражаючим складом поживних речовин.

Гранати-одні з найбільш корисних фруктів на Землі. Вони містять ряд корисних рослинних сполук, яким немає рівних в інших продуктах.

Дослідження показали, що вони можуть мати кілька переваг для вашого організму, можливо, знижувати ризик різних захворювань.

Ось кілька доведених переваг граната для здоров’я.

1. Гранати багаті важливими поживними речовинами

Гранат, або Punica granatum, – це чагарник, який дає червоні плоди. Шкірка граната товста і неїстівна, але всередині сотні їстівних насіння. Кожне насіння оточене червоним, соковитим і солодким насіннєвим покривом, відомим як АРІЛ.

Насіння і шкірка-їстівні частини фруктів, які їдять в сирому вигляді або переробляють в гранатовий сік, але шкірку викидають.

Гранати мають вражаючим складом поживних речовин-одна чашка плодів (174 грами) містить:

Клітковина: 7 грам

Білок: 3 грами

Вітамін C: 30% від добової норми (РСНП)

Вітамін К: 36% від РСНП

Фолієва кислота: 16% від РСНП

Калій: 12% від РСНП

Аріли граната також дуже солодкі: в одній чашці міститься 24 грами цукру і 144 калорії. Тим не менш, гранати дійсно можуть похвалитися багатством потужних рослинних сполук, деякі з яких мають потужні лікувальні властивості.

Гранат має вражаючу протизапальну дію

Хронічне запалення-одна з основних причин багатьох серйозних захворювань. Сюди входять хвороби серця, рак, діабет 2 типу, хвороба Альцгеймера і навіть ожиріння.

Гранати мають потужні протизапальні властивості, які багато в чому опосередковані антиоксидантними властивостями пунікалагінів.

Дослідження в пробірках показали, що вони можуть знизити запальну активність в травному тракті, а також в ракових клітинах молочної залози і товстої кишки.

Якщо ви зацікавлені в зменшенні запалення в організмі, гранат-відмінне доповнення до вашого раціону.

Гранат може допомогти в боротьбі з раком простати

Рак простати-поширений вид раку у чоловіків.

Лабораторні дослідження показують, що екстракт граната може сповільнювати розмноження ракових клітин і навіть викликати апоптоз або загибель ракових клітин.

Специфічний антиген простати (PSA) є маркером в крові раку простати.

Чоловіки, у яких рівень ПСА подвоюється за короткий період часу, піддаються підвищеному ризику смерті від раку простати.

Цікаво, що дослідження на людях показало, що вживання 8 унцій (237 мл) гранатового соку в день збільшувало час подвоєння ПСА з 15 до 54 місяців – колосальне збільшення.

Подальше дослідження виявило аналогічні поліпшення при використанні екстракту граната.

Гранат також може бути корисний проти раку грудей

Рак грудей-один з найпоширеніших видів раку у жінок.

Екстракт граната може пригнічувати розмноження клітин раку грудей-навіть вбиваючи деякі з них.

Проте докази в даний час обмежуються лабораторними дослідженнями. Необхідні додаткові дослідження.

Гранат може знизити кров’яний тиск

Високий кров’яний тиск (гіпертонія) – одна з основних причин серцевих нападів та інсультів.

В одному дослідженні у людей з гіпертонією спостерігалося значне зниження артеріального тиску після вживання 150 мл гранатового соку щодня протягом двох тижнів.

Інші дослідження виявили подібні ефекти, особливо для систолічного артеріального тиску, що є більш високим числом у показаннях артеріального тиску.

Гранат допомагає боротися з артритом і болем в суглобах

Артрит-поширена проблема в західних країнах. Є багато різних типів, але більшість з них пов’язані із запаленням суглобів.

Враховуючи, що рослинні сполуки в гранаті мають протизапальну дію, логічно, що вони можуть допомогти в лікуванні артриту.

Цікаво, що лабораторні дослідження показують, що екстракт граната може блокувати ферменти, які, як відомо, пошкоджують суглоби у людей з остеоартритом.

Було також показано, що цей екстракт полегшує артрит у мишей, але дані досліджень на людях поки дуже обмежені.

Гранатовий сік може знизити ризик серцевих захворювань

Серцеві захворювання в даний час є найбільш частою причиною передчасної смерті в світі.

Це складне захворювання, на яке впливає безліч різних факторів.

Пунічна кислота, основна жирна кислота в гранаті, може допомогти захистити від декількох етапів серцевого процесу.

В іншому дослідженні вивчався вплив гранатового соку на людей з діабетом 2 типу і високим рівнем холестерину. Вони відзначили значне зниження” поганого ” холестерину ЛПНЩ, а також інші поліпшення.

Гранатовий сік також був показаний – в дослідженнях на тваринах і людях – для захисту частинок холестерину ЛПНЩ від окислення, одного з ключових кроків на шляху до серцевих захворювань.

Нарешті, один дослідницький аналіз показав, що гранатовий сік знижує високий кров’яний тиск, що є основним фактором ризику серцевих захворювань.

Гранатовий сік може допомогти в лікуванні еректильної дисфункції

Окислювальне пошкодження може порушити кровотік у всіх частинах тіла, включаючи еректильну тканину. Було показано, що гранатовий сік допомагає збільшити кровотік і еректильну реакцію у кроликів.

У дослідженні, проведеному за участю 53 чоловіків з еректильною дисфункцією, гранат, мабуть, мав деяку користь, але це не було статистично значущим.

Гранат допомагає боротися з бактеріальними та грибковими інфекціями

Рослинні сполуки в гранаті можуть допомогти боротися зі шкідливими мікроорганізмами.

Наприклад, було показано, що вони борються з деякими типами бактерій, а також з дріжджами Candida albicans.

Антибактеріальні та протигрибкові ефекти також можуть захищати від інфекцій та запалень у роті. Сюди входять такі стани, як гінгівіт, пародонтит і стоматит зубних протезів.

Гранат може поліпшити пам’ять

Є деякі докази того, що гранат може поліпшити пам’ять.

Одне дослідження за участю хірургічних пацієнтів показало, що 2 грами екстракту граната запобігають порушення пам’яті після операції.

Інше дослідження за участю 28 літніх людей зі скаргами на пам’ять показало, що 237 мл гранатового соку в день значно покращують показники вербальної і зорової пам’яті.

Дослідження на мишах також показують, що гранат може допомогти в боротьбі з хворобою Альцгеймера.

Гранат може поліпшити фізичну активність

Гранат багатий дієтичними нітратами, які, як було показано, покращують працездатність.

Дослідження за участю 19 спортсменів, що бігають на біговій доріжці, показало, що один грам екстракту граната за 30 хвилин до тренування значно підсилює кровотік, відстрочуючи настання втоми і підвищуючи ефективність вправ.

Необхідні додаткові дослідження, але здається, що гранат, як і буряк, може бути корисний для фізичної працездатності.