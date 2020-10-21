В голове человека обнаружен новый орган

Исследователи из Нидерландского института рака обнаружили в теле человека новый орган. Он находится в центре головы — это четвертая пара крупных слюнных желез, пишет Science Alert.

Неожиданное анатомическое открытие было сделано случайно во время ПЭТ-КТ-диагностики пациента с раком простаты.

Медики заметили слюнные железы там, где их не должно было быть – почти в центре головы, в глубине носоглотки за трубным валиком. Исследователи назвали эти железы трубными (tubarial) из-за их анатомического расположения.

Присутствие четвертой пары слюнных желез ученые подтвердили дополнительным сканированием ПЭТ-КТ на около сотне пациентов, а также при вскрытии двух тел — мужского и женского

Авторы исследования предполагают, что эта пара желез обеспечивает смазку и защиту носоглотки и зева.