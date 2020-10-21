Что такое «плата за содержание домов и придомовых территорий» от Труханова?

Мы не устаем удивляться смекалке и находчивости Труханова и его подопечных в деле выкачивания денег из Одессы. Зарабатывают буквально на всем, не брезгуя торговать даже… самими одесситами. Точнее, жилыми домами, в которых они живут, а еще точнее — правом облагать эти дома данью в виде «платы за содержание домов и придомовых территорий».

Схема заключается в следующем: дома, до того обслуживавшиеся ЖКС города, передаются в управление частным фирмам. Мнения жильцов при этом никто не спрашивает, ничего похожего на конкурс также не проводят. Просто однажды жильцы стандартной многоэтажки в спальном районе узнают, что теперь они должны платить не городу, а частнику.

Вместе с правом облагать данью горожан, частники получают много чего вкусного — например, возможность по своему усмотрению обустраивать придомовую территорию (гаражи или просто платная парковка, ларьки, магазины — да что угодно) и нежилые помещения домов. А в Суворовском районе УК #Суворовский (крупнейшая компания-феодал такого рода) и вовсе решила использовать «бесплатную» территорию на крышах домов для установки солнечных батарей. Выработанное ими электричество по хорошему зелёному тарифу продают государству, деньги кладут себе в карман, жильцы получают питательный хрен. Просто, как и всё гениальное!

УК «Суворовский», как мы уже писали выше, первая и крупнейшая в своём роде. Но — не единственная. На Черемушках, например, бурно разрастается вотчина компании #Сервис-плюс, зарегистрированная в марте 2020 года. С этого времени компания обзавелась несколькими десятками тысяч крепостных в виде жителей 78 жилых домов (улицы Филатова, Космонавтов, Святослава Рихтера, Малиновского, Генерала Петрова и т.п.). Разумеется, передаются не все дома, а те, которые находятся в наилучшем состоянии (то есть, на которых можно больше всего заработать), имеющие «вкусную» придомовую территорию или встроенные помещения и так далее.

И да, вы же не очень удивитесь, если узнаете, что и УК «Суворовский», и «Сервис-плюс» прямо или косвенно связаны с Трухановым и его ближайшими соратниками? Оно и верно: выборы — дело ненадёжное, какой-то раз выиграешь, а какой-то и проиграешь; а пара сотен домов с крепостными от тебя уже точно никуда не денутся.

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