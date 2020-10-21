ГРУшная Молдова или, СВР, выйди вон!

Внутри российских спецслужб происходит мощнейшее обострение внутривидовой борьбы, или даже настоящая война на истощение оппонента. Заграничный филиал ФСБ под названием СВР стал походить не на секретную организацию, а на какой-то пресс-центр, дающий постоянные предупреждения и рекомендации.



Об этом пишет Телеграм-канал «Сито Сократа»



Так, директор СВР Сергей Нарышкин уже начинает отбирать хлеб у словоохотливых говорящих голов – путинского пресс-секретаря Пескова и главы МИД Лаврова. Но последним хоть по должности это положено, а вот главному разведчику РФ быть медийной персоной как-то даже не солидно, ведь секретность она же должна быть превыше всего.



Но что-то идет совершенно наперекосяк. Неделю назад Нарышкин вещал про угрозу от тысяч сирийских террористов, которые не только заполонят весь Нагорный Карабах, а всю Россию. Но пока что-то его слова не особо подтверждаются. И многие серьезные люди крутят пальцем у виска.



Видимо, чтобы как-то отвлечь внимание от этой осечки он решил переключиться на тему Молдовы. 20 октября «начальник всего Ясенево» поведал сногсшибательную историю о том, что США готовят сценарий «цветной революции» в Молдове. Он должен начаться буквально сразу после выборов президента 1 ноября 2020 года.



Вашингтон не устраивает «конструктивный», т.е. пророссийский президент Додон, и для его свержения в Кишинев уже слетелись со всего мира американские эксперты по государственным переворотам. Они уже якобы подготовили протестные методички для оппозиции, неправительственные СМИ распространяют данные о будущих фальсификациях, а силовиков убедили перейти на сторону народа.



Как настораживающие примеры, Нарышкин приводит текущий кризис в Беларуси и «третью революцию» в Кыргызстане.



Конечно же, в этих странах выборы прошли кристально чисто, и тот же Лукашенко абсолютно честно переизбрался на шестой срок, а многотысячные толпы людей выходят на улицы сугубо на деньги Госдепа.



Казалось бы, даже, если СВР РФ знает обо всем этом, то можно же принять куда более эффективные скрытые меры влияния, или слить информацию через ЛОМов. Но Нарышкин на ней упёрто пиарится. И это вскрывает реальную причину его действий, которая состоит в том, что СВР и ФСБ всеми силами, и внутри России, и за ее пределами, по всем фронтам теснят представители военного клана ГРУ.



Люди Шойгу, не дают выходцам с Лубянки разгуляться в Минске, они же выкинули их с потоков контрабанды в Нагорном Карабахе и Кыргызстане. Все происходит по принципу закона джунглей: более сильный пожирает более слабого. И это вынуждает Нарышкина в безысходности вопить, и бить во все колокола, чтобы показать Путину, что он работает, и ему нужно больше «царской» помощи, чтобы остановить продвижение США, хотя бы в Молдове.



Но на самом деле СВР просто хочет вырвать эту многострадальную республику из лап ГРУ.



Американцы не представляют для СВР и ФСБ какой-либо серьезной опасности, тем более, что Вашингтон сейчас занят своими внутренними вопросами.



А вот ГРУ через свой проект Центр «Досье» и ассоциацию репортеров-расследователей RISE Moldova буквально срывает маски со всего «молдавского отдела» на Старой площади, который дергает за ниточки Додона и его окружение.



В СМИ слиты секретные биосправки на молдавских политиков из кабинета «куратора» республики генерала СВР Владимира Чернова и его зама Игоря Маслова, планы закрепления Молдовы в орбите Кремля, и нейтрализация влияний ЕС и США. Также приводятся списки телефонных разговоров Додона с различными СВРовцами, а также скандальные эпизоды, указывающие на тотальный контроль Москвы над действующим президентом Молдовы.



Компромат и информацию такого качества против СВР/ФСБ могли собрать исключительно люди из ГРУ.



Шойгу теряет позиции, и ему нужно срочно убирать конкурентов. В случае с переделом Молдовы может слететь голова не только Нарышкина, но и его покровителя из АП Дмитрия Козака. Где-то тихо, а может и громко, радуется его заклятый враг Вячеслав Сурков, которому снова готовят триумфальное возвращение люди из ГРУ…



Автор: Павел Матвеев