«Слуги народа» профинансируют всеукраинский опрос Зеленского

Партия «Слуга народа» будет финансировать всеукраинский опрос граждан, который президент Владимир Зеленский планирует провести в день местных выборов, 25 октября. Также политсила заключит договор с социологической компанией для его проведения.

«5 вопросов от президента Украины — кто будет финансировать это исследование? Отвечаем официально: политическая партия «Слуга народа». Соответствующее решение было принято на заседании Высшего совета партии 20 октября», — сообщается на странице партии в Фейсбук в среду.

В «Слуге народа» убеждены в законности такого развития событий.

«Слуга народа» не будет проводить исследование собственными силами, а заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы. Граждане, которые будут проводить исследование, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-пола. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил», — говорится в сообщении.