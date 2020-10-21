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64-летний экс-спикер Рады Владимир Литвин заболел Covid-19

21.10.2020

Дважды бывший председатель Верховной Рады, 64-летний Владимир Литвин, который недавно дал большое интервью «Стране», заболел Covid-19.

Об этом в среду, 21 октября, он сообщил в своем Facebook.

«Сосредоточившись на помощи землякам в противодействии коронавирусу, сам получил положительный тест на «ковид». Берегите себя, своих родных и близких. Всем — здоровья и никаких коронавирусов», — написал Литвин.

Литвин избирался в Верховную Раду четыре раза и дважды был председателем украинского парламента — с 2002 по 2006 и с 2008 по 2012 год.

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