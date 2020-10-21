Как не допустить заражения COVID-19 на местных выборах: в Минздраве озвучили план

Для недопущения распространения COVID-19 во время местных выборов в Украине 25 октября избирателей с признаками ОРЗ и температурой, выше 37,2, не будут пускать на участки.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что перед началом работы участков председатель окружной комиссии должен определить ответственное лицо, которое будет перед входом в помещение проводить опрос граждан об их самочувствии.

«Это касается всех лиц, которые приходят для голосования. Что касается членов окружной или участковой избирательной комиссии, для них обязательно также проведение опроса. Любой человек с признаками респираторной болезни или повышенной температурой (более чем 37,2) должен покинуть помещение и обратиться к врачу за медицинской помощью», – сказал Степанов.

Он также напомнил, что во время проведения подготовки к выборам ограничиваются массовые мероприятия в закрытых помещениях. В частности, имеется в виду посещение учебных заведений, на территории которых расположены избирательные участки.

«Обращаю внимание, что на входе в помещение избирательной комиссии для голосования обязательно должны быть оборудованы места со спиртсодержащими средствами для дезинфекции рук. Также размещают информационные материалы о противоэпидемических мероприятиях. У входа в помещение голосования наносится разметка, указывающая необходимость соблюдения физической дистанции не меньше чем 1-1,5 метра. По возможности обязательно надо обеспечить отдельный вход и выход из помещения для голосования, чтобы развести людей», – подчеркнул чиновник.

Кроме того, Степанов обратил внимание на то, что количество людей у одного стола, где выдаются избирательные бюллетени, должно быть ограничено – не более трех человек. Также, по его словам, очень важно, чтобы все места и поверхности в помещении для голосования могли подлежать дезинфекции.