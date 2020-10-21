Зеленский подписал закон о разведке, усиливающий влияние Зе на спецслужбу

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О разведке», который 17 сентября принял парламент.

Как сообщает пресс-служба президента, подписание состоялось во время посещения Зеленским управления информации Государственной пограничной службы Украины по случаю 17-й годовщины создания разведки Госпогранслужбы.

«Сегодня я подписываю принятый Верховной Радой закон Украины «О разведке». Реализация положений этого закона позволит создать эффективную систему украинской разведки, которая будет отвечать характеру и масштабным актуальным угрозам национальной безопасности Украины», — сказал президент и подписал документ.

По его словам, поддержка разведки на законодательном уровне будет способствовать своевременному выявлению, предотвращению и нейтрализации угроз и повысит способность разведки получать и обеспечивать потребителей качественной разведывательной информацией.

«Следует помнить, что вопросы разведки являются приоритетом, а материалы разведчиков — основа для принятия важных государственных решений. Именно поэтому этот закон — не только новые возможности для разведки, но и большая ответственность для государства, которое требует значительного усиления стратегической и оперативной составляющих разведдеятельности, совершенствования аналитической работы и качества полученной информации», — отметил президент.