Очистити нирки допоможуть трави

Нирки, крім основної функції виведення рідини, допомагають регулювати кров’яний тиск, збільшувати вироблення еритроцитів і синтезувати вітамін D. Тому порушення в роботі цього органу може призвести до серйозних супутніх захворювань. Ці 6 трав допомагають зберегти здоров’я нирок.

Чьянка Педра (трава “ломикамінь”)

Chanca Piedra – південноамериканська рослина, клінічні випробування якого підтверджують ефективність щодо очищення нирок. Вважається, що “ломикамінь” допомагає при каменях у нирках.

Корінь гортензії

Корінь гортензії є розчинником, згладжує нерівні краї каменів, допомагає організму правильно використовувати кальцій. Тривають дослідження ефективності кореня гортензії щодо аутоімунних захворювань – діабету і артриту. Трава доступна у вигляді настоянок або висушених коренів в капсулах.

Хвощ польовий

Хвощ зменшує набряк і каміння, допомагає при нетриманні, інфекціях сечовивідних шляхів. Приймають у вигляді чаю або капсул.

Корінь селери

Це відмінний натуральний діуретик – очищають нирки, а корінь селери вважається стимулюючим, містить калій і натрій. Корінь селери їстівний і неймовірно поживний або його приймають у вигляді екстракту або капсули. Він корисний для суглобів, є засобом профілактики раком товстої кишки.