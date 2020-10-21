Тихановская назвала гарантии для тех, кто поддержит забастовку в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская перечислила гарантии для тех, кто поддержит забастовку в случае невыполнения «народного ультиматума», который она поставила действующим властям Беларуси.

«Мы объявили Народный ультиматум – и если его условия не будут исполнены, 26 октября я поддержу каждого беларуса, который присоединится к общенациональному страйку. Каждого – это значит, что ответственность рабочие разделят со студентами, предпринимателями, соседями по району, водителями, учеными, пенсионерами», — говорится в сообщении Тихановской на ее Telegram-канале.

Она призвала белорусов устроить всенародную забастовку и не приходить на работу и учебу с 26 октября, а вместо этого выходить на марши.

«Закройте свои заведения и офисы – это тоже забастовка. Перестаньте пользоваться и сотрудничать с государственными услугами и сервисами – это тоже забастовка. Снимите все деньги со счетов банков – это тоже забастовка. Не молчите», — подчеркнула Тихановская.

Взамен оппозиционерка гарантирует получение поддержки от фонда BySol, если забастовщик подвергнется экономическим репрессиям и потеряет работу.

По словам Тихановской, когда она «восстановит законность в стране», то выполнит следующее:

Аннулирует все штрафы за неуплату коммуналки;

Аннулирует все судимости и административные штрафы, которые вменял режим Лукашенко;

Восстановит на работе без перерыва стажа и выслуги тех, кто был уволен в ходе протестов;

Все, кто удерживался на работе выплатами по контрактам, получат финансовые амнистии.

Тихановская добавила, что до конца народного ультиматума осталось четыре дня.