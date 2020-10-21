До Генічеської міської ради балотується росіянин, який отримує пенсію в Криму

Скоро вже буде шість років як у Криму розташувалася російська влада. Вона б не змогла відчувати себе комфортно, якби переважна частина українських чиновників наввипередки не кинулась отримувати російські паспорти.

Саме паспорт давав їм можливість обійняти бажану посаду в різних органах нової влади. Я не засуджую простих громадян — у них вибору не було, але інша справа — чиновники. Саме вони допомогли своїй новій батьківщині подолати перехідний період від України до Росії.

Час від часу українські правоохоронці рапортують про затримання чергового колаборанта з-поміж депутатів, чиновників, військовиків. Але це вже не привертає широкої суспільної уваги. А даремно. Вікіпедія дає визначення колабораціонізму як усвідомленої, добровільної та навмисної співпраці з ворогом, в його інтересах і на шкоду своїй державі. Тому можна уявити моє здивування, коли я дізнався, що в одній зі шкіл Генічеського району вчителем працює якась Бекірова Наджі Едемівна, яка обіймала посаду завідувачки відділу розвитку малих форм господарювання управління сільського розвитку та соціальної політики Міністерства сільського господарства Республіки Крим з 2014 року до 2017.

Саме так називається її посада на сайті Мінсільгоспу Криму в розділі «Відомості про доходи, витрати, майно і зобов’язання майнового характеру державних цивільних службовців Міністерства сільського господарства Республіки Крим та членів їх сімей за період з…»

Таких декларацій Н.Е. Бекіровою подано три: з 2014 до 2016 року. Загальна сума її доходу склала 1 318 986,32 рубля. Так само в декларації за 2014-2015 роки вказана і кімната в гуртожитку площею 22 квадратних метри, що перебуває в користуванні. У цій кімнаті вона зареєстрована з неповнолітньою дитиною. Але вже в 2016 році кімната переходить у її власність. Зверніть увагу на цю кімнату — вона ще зіграє важливу роль в моїй розповіді.

За що ж уряд Криму платив Бекіровій такі немалі гроші? Відповідь на це питання розміщене на сторінках того ж сайту уряду Криму: «пройшла нарада з розгляду порядку надання державної підтримки початківцям-фермерам і на розвиток сімейних тваринницьких ферм у Республіці Крим».

Був організований круглий стіл із серії: «Зустрічі суб’єктів малого і середнього підприємництва наглядових органів та інфраструктури підтримки бізнесу». У засіданні круглого столу взяли участь: директор Фонду підтримки підприємництва Криму Дмитро Зеленський, завідувач відділу розвитку малих форм господарювання управління сільського розвитку та соціальної політики Міністерства сільського господарства Республіки Крим Наджі Бекірова, начальник ФНС Росії у Бахчисарайському районі Республіки Крим Наріман Алієв, помічник прокурора Бахчисарайського району Олексій Яцкевич, головний державний інспектор з пожежного нагляду Бахчисарайського району Анатолій Савченко та представники адміністрації Бахчисарайського району.

Фото: Михайло Новосельцев Facebook

На цьому фото Наджі Едемівна друга ліворуч.

Але не все вічне, особливо, робота в Мінсільгоспі. І 29.05.2019 Наджі Бекірова стає індивідуальним підприємцем. У Росії існує єдиний реєстр підприємців, і без напруження можна отримати відомості про ІП Бекірова Наджі Едемівна. Зауважу, що в цьому я якраз не бачу нічого поганого — людині треба ж якось заробляти на життя.

А тепер повернімося до дивовижної кімнати, розташованій за адресою місто Сімферополь, вулиця Заліська, будинок 47. Це будівля-гуртожиток, і як виявилося, в ньому, крім Наджі Бекірової та її дочки, були до останнього часу прописані ще її молодша сестра Елеонора і батьки: Едем Бекіров і Гульнара Бекірова. Ну що тут такого? Прописані вони були ще до приєднання Криму Росією. Ну, може, хотіли допомогти доньці поліпшити житлові умови при розселенні гуртожитку. І в цьому я їх засудити не хочу. Але найцікавіше починається після референдуму.

Фото: Інтерфакс

Елеонора Едемівна Бекірова отримує паспорт РФ вже 12.04.2014 року. Паспорт серії 7014 № 499612, виданий ФМС РФ УФСБ Криму, код 900 003. Не знаю, чи це їй допомогло, але не завадило стати радником нашого омбудсмена Денисової у жовтні 2019 року з досить великими правами. Але і це ще не всі громадяни Росії, які проживають у будинку 47, квартирі 44. Виявляється, паспорт Росії не заборонено мати і заступнику голови Генічеської районної державної адміністрації. У біографічній довідці Бекірової Гульнари Решатівни, розміщеній на сайті РДА, зазначено, що вона з листопада 2014 року — заступник голови. Але торік я зумів отримати відомості з бази паспортів РФ. У довідці значиться, що вона отримала паспорт 23.12.2014 року.

Ці відомості я озвучив на засіданні Громадської ради при державній адміністрації, але реакції не було. Напевно, «влада» подумала, що їх лихий поплутав, а росіяни зробили провокацію. Хочу уточнити, що Едем Бекіров, глава цього сімейства, про наявність у нього російського паспорта заявив журналісту «Радіо Свобода» Антону Наумлюку.

Фото: Михайло Новосельцев Facebook

Тепер всі знають Едема Бекірова як громадського діяча (як він сам оголосив свій рід занять в документах, поданих для участі в місцевих виборах). На День кримськотатарського прапора Едем Бекіров вручав прапор Президенту Володимиру Зеленському. Але читач скаже: «Так що тут такого? У кого немає якогось паспорта?» І може, матиме рацію, але… читач не знає, що Бекірови жили не в Сімферополі, а в селищі Новоолексіївка, за 30 км від кордону Криму у власному будинку, і їм паспорти РФ потрібні були для отримання різних подарунків від Росії, в тому числі і пенсії. Саме пенсії.

Фото: Михайло Новосельцев Facebook

Едем Бекіров інвалідність оформив ще в українському Криму 31.08.12 року. А ось пенсію став отримувати з 1 січня 2015 року. Нині вона становить 13 036,92 рубля. Тобто отримання пенсії — не одноразовий «гріх». Однак цей дохід сім’ї Бекірова не зазначений в електронній декларації його дружини, в ній взагалі не вказані доходи чоловіка.

Так само заступник голови районної адміністрації не вказала своїм доходом пенсію, переоформлену з 23 січня вже цього року — 2020-го! Нині це 12 531,19 рубля. Ось такі герої у нас сходять на пантеон і на виборах ідуть у депутати від «Слуги народу». Хочеться поставити їм питання: «Слугами якого народу ви є?»

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