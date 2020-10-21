Участок за голос: накануне выборов глава Ильиновской ОТГ Владимир Маринич впервые решил раздать земли

Приближение выборов всегда творит с политиками настоящие чудеса.

Те, кто годами ничуть не интересовался судьбами людей на вверенных им территориях, внезапно начинают заниматься бурной деятельностью и щедро одаривать избирателей разнообразнейшими благами. Не обошла предвыборная лихорадка и главу Ильиновской объединенной территориальной громады в Донецкой области Владимира Маринича. Перед угрозой потери власти и отсутствием перспектив дальнейшего трудоустройства в связи с не самой приятной репутацией управленца он решил на полную использовать доступный админресурс.

За четыре дня до выборов глава ОТГ в срочном порядке собрал внеочередную сессию Ильиновского сельсовета. Большая часть вынесенных на рассмотрение вопросов – о проектах землеустройства, которые в дальнейшем должны выразиться в передаче земельных участков в собственность или аренду юридическим и физическим лицам-избирателям. Примечательно, что несколько участков планируется передать абсолютно бесплатно, хотя ранее такой чести от главы ОТГ не удостоились даже участники боевых действий. Обратившись за положенными им по закону 2 гектарами для ведения личного хозяйства, ветераны АТО получили категорический отказ от Владимира Маринича и длительный судебный процесс, который пока так и не принес результатов.

Хотя и сейчас никаких гарантий предвыборные решения Ильиновского сельсовета потенциальным избирателям не дают. По данным Государственной аудиторской службы Украины, в предыдущие годы руководства Маринича даже утверждённые проекты землеустройства так и не выражались в заключении соответствующих договоров, и участки в пользование переданы не были.

Одна и вероятных причин такого положения дел – скрытое землепользование, которое может процветать на территории Ильиновской громады. Государственный аудит выявил, что в сельсовете удивительным образом «потерялись» договора аренды почти трех тысяч гектаров земли, переданных громаде государством в 2018 году. Таким образом, совершенно невозможно определить, какое количество из этих участков находится в землепользовании и на каких основаниях. С учетом полного бездействия местных властей на протяжении более чем двух лет можно сделать вывод, что сельсовет и главу ОТГ такое положение дел вполне устраивает. И вполне возможно, что на деле «арендаторы» за земли платят, просто в созданных обстоятельствах деньги идут в обход бюджета. Частично о масштабах ситуации можно судить по земельному налогу – по информации Государственной фискальной службы с момента вступления Владимира Маринича на пост в 2017 году сумма налогового долга на территории громады выросла более чем в 20 раз.

Еще одно занятное решение, в срочном порядке вынесенное на предвыборную сессию, касается утверждения программы «социальный автобус» для перевозок льготников. Занятное оно в первую очередь потому, что выглядит почти издевательским: ведь именно сельсовет в предыдущие годы лишал людей права льготного проезда. Дело в том, что до 2017 года недополученные за льготников деньги перевозчикам компенсировало государство. Позже эту функцию переложили уже на местные бюджеты. Но Владимир Маринич про льготников предпочел забыть – за три года из бюджета не было выделено ни копейки на проезд льготных категорий граждан. Инвалиды войны, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, дети-сироты – платить за проезд были вынуждены все. Поедет ли для них льготный автобус хотя бы в будущем – вопрос пока открытый: глава ОТГ уже неоднократно доказывал, что обещания и дела для него часто совершенно разные вещи.

При подобном цинизме совсем не вызывает удивления тот факт, что одним из первоочередных решений накануне выборов в сельсовете поставили выделение единоразовой материальной помощи жителям ОТГ. Видимо, узаконенный подкуп избирателей за счет налогоплательщиков политтехнологи Владимира Маринича все еще считают одним из самых действенных способов завоевания электоральных симпатий.

Поможет ли кратковременная вспышка «щедрости» главе ОТГ переизбраться на свой пост – станет ясно уже совсем скоро, 25 октября. Впрочем, не исключено, что жители Ильиновской громады все-таки окажутся дальновиднее и оценят деятельность Владимира Маринича комплексно, за все годы его руководства.