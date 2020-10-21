Они вполне могут серьезно повлиять на ситуацию с обеспечением Европы энергоносителями.

Когда-то Украина была европейской житницей, и ее возрождающееся сельское хозяйство имеет большой потенциал. Однако мало кто знает, что эта большая страна обладает также значительными газовыми ресурсами. И они могут внести в ситуацию на рынке серьезные изменения.

Продолжающаяся конфронтация и переговоры о различных маршрутах поставок российского газа в ЕС отвлекают внимание от экономического потенциала украинских газовых резервов, газовых хранилищ, а также биогазовых ресурсов. Если считать гигантские запасы природного газа на азиатской территории России (фашистское государство, страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18) неевропейскими, то можно сказать, что Украина в настоящее время располагает вторыми по величине разведанными газовыми резервами на территории Европы. В конце 2019 года они составляли 1,09 триллиона кубометров. Среди стран Старого Света больше лишь у Норвегии: 1,53 триллиона «кубов».

Неразведанные газовые месторождения

Тем не менее огромные энергетические резервы, скрывающиеся в украинских недрах, по большей части остаются невостребованными. Украина потребляет лишь около 2% собственных разведанных запасов. Кроме того, более интенсивная разведка пока не известных месторождений может существенно повысить эту цифру.

Для ЕС сотрудничество с новым энергетическим партнером могло бы оказаться весьма полезным.

До вспышки коронавируса среднее потребление газа в Украине составляло около 32 миллиардов кубометров в год. Из них около 10 миллиардов «кубов» из года в год покрывались за счет импорта. Если сопоставить эти объемы с вышеупомянутыми цифрами, нетрудно заметить, что в будущем существует вероятность настоящей революции в украинском энергетическом секторе.

Европейскому союзу, по собственным оценкам, к 2030 году придется импортировать до 90% всего потребляемого им газа. По этой причине Брюссель в следующем десятилетии будет стремиться к диверсификации своих источников и маршрутов поставок «голубого топлива».

С учетом этого для ЕС могут представлять интерес и мелкие экспортеры газа, которые существуют уже сейчас или появятся в будущем — и Украина входит в их число. Ее поставки вполне могут снизить зависимость ЕС от доминирующих участников газового рынка и укрепить позиции Брюсселя в ходе переговоров с ними.

В последние годы Украина, в значительной степени под давлением со стороны Международного валютного фонда, сократила масштабы вмешательства государства в ситуацию на внутреннем газовом рынке. Киев ввел рыночные цены на газ для населения и отказался от субсидирования всех без исключения частных домохозяйств. Эта новая, экономически более стабильная ситуация в энергетическом секторе, может способствовать привлечению иностранных, да и, собственно, украинских инвестиций в разработку новых месторождений по сравнению с прошлыми годами. За счет этого вновь улучшится инвестиционный климат, когда глобальная победа над вирусом covid-19 начиная с 2021 года позволит стабилизироваться ситуации на европейских энергетических рынках.

Обширная инфраструктура

Украина располагает одной из самых развитых и обширных инфраструктур для транспортировки газа, будь то с целью обеспечения внутреннего рынка или с целью транзита за рубеж. Огромная газотранспортная система — наследие энергетической экспансии СССР в Европу и «новой Восточной политики» тогдашней ФРГ в 1970-х годах.

Еще один важный элемент обширной газовой инфраструктуры Украины представляют собой ее огромные газовые хранилища. Их общий объем, использующийся сейчас лишь частично, составляет более 31 миллиарда кубометров. Таким образом, Украина вполне может прибавить к нынешним суммарным запасам всех стран — членов ЕС (порядка 100 миллиардов кубометров) еще почти треть. За первые девять месяцев этого года международные энергетические концерны закачали на территорию Украины с целью хранения 7,9 миллиарда кубометров. Это уже сейчас намного превышает объем иностранного газа, который хранился на украинской территории в течение всего 2019 года.

Еще одна форма газа с большим потенциалом, которым располагает Украина, — биогаз. В настоящее время страна имеет мощности для производства порядка 10 миллиардов кубометров биогаза в год. Это примерно соответствует объему природного газа, ежегодно импортируемого страной. С учетом нынешнего роста украинского сельскохозяйственного сектора объемы производства биогаза могут вырасти еще больше. При смешении биогаза с водородом получается биометан — очень экологичный энергоноситель.

Рост производства природного и биогаза, а также биометана вполне мог бы способствовать не только снижению, но и полному преодолению зависимости Украины от импорта энергоносителей. Таким образом, в стране могла бы появиться новая ориентированная на экспорт отрасль экономики, способная придать импульс росту и других промышленных секторов.

ЕС в свою очередь мог бы серьезно выиграть от сотрудничества с новым энергетическим партнером, тем более что это его непосредственный сосед.

Андреас Умланд, Анатолий Амелин и Андриан Прокип

Neue Zürcher Zeitung (Швейцария)