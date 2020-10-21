На декількох мостах у Києві утворилися затори

Станом на 8:10 на декількох мостах та вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, на правому березі Києва затори утворились на Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Рибальській вулицях, на проспекті Степана Бандери, вулицях Семена Скляренка, Вадима Гетьмана, проспектах Перемоги, Любомира Гузара та Валерія Лобановського.

Ускладнення руху помітне на вулиці Олени Теліги, Кирилівській та Борщагівській вулицях.

На лівому березі ускладнено рух проспектом Миколи Бажана в бік Південного мосту, вулицями Анни Ахматової, Світлою, проспектом Петра Григоренка, Броварським проспектом у бік правого берега, проспектом Визволителів, вулицями Миропільська та Братиславська, проспектом Романа Шухевича у напрямку Північного мосту.

Рух на мостах – Північному, Південному, Дарницькому, Патона та Метро – ускладнено в напрямку правого берега.