В России зафиксирован новый рекорд суточной смертности от COVID-19

За прошедшие сутки в России умерли 317 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19.

Это новый рекорд суточной смертности с начала пандемии.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего с начала распространения коронавируса в России умерли 24 952 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 15 700 новых случаев коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших, по данным оперативного штаба, почти на 600 человек меньше, чем днем ранее, когда этот показатель достиг рекордных значений с момента начала пандемии. Всего с момента начала пандемии в России заболели 1 447 335 человек. Первое место по числу новых случаев COVID-19 занимает Москва — 4 389 заболевших за сутки (днем ранее 4 999 случаев).

На втором месте Санкт-Петербург с 684 заболевшими (днем ранее 695 новых случаев). Выздоровели за сутки 10 952 человека, лечившихся от COVID-19. Всего вылечились 1 096 560 человек, у которых был диагностирован коронавирус. За сутки было проведено 496 тысяч тестов на коронавирус, сообщил Роспотребнадзор.

Днем ранее было сделано 374 тысячи тестов, всего с момента начала пандемии проведено более 55,1 миллиона лабораторных исследований на COVID-19.