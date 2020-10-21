В Бердянске обстреляли маршрутки. Теперь водители автобусов боятся выходить на работу

В Бердянске Запорожской области два автобуса, следовавших по маршруту №21 «Ж/д вокзал – Тубдиспансер», были обстреляны неизвестным хулиганом. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщает Про Бердянск.

Инцидент произошел вчера, 20 октября, вечером на улице Европейской, в районе конечной остановки «Тубдиспансер». Предположительно, стреляли из пневматического оружия. Представители перевозчика сразу же сообщили в полицию о случившемся. По данному факту ведется расследование.

«…На сегодняшний день водители боятся садиться за руль и перевозить пассажиров, что может привести к остановке маршрутного транспорта в городе», – заявила руководитель отдела транспорта и связи горисполкома Ирина Удовиченко.