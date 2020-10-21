В Кремле назвали «рейдерством» санкции США против «Северного потока-2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проявлением «рейдерской конкуренции» новые санкции США против «Северного потока – 2».

Об этом он рассказал во время брифинга, — передаёт ТАСС.

«В целом достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики, к сожалению, уже стала неотъемлемой частью несправедливой конкуренции, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона», — констатировал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что «не первый год эта деструктивная линия продолжается».

По мнению Пескова, «конечно, это наносит вред двусторонним отношениям».