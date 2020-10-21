5 переваг регулярного вживання гречки

Гречка – це одна з найпопулярніших круп. Вона ситна, поживна і дуже корисна для здоров’я. При цьому гречка дуже універсальна. Її можуть вживати вегани, вегетаріанці та люди, які дотримуються дієти з низьким вмістом жиру, пише Жіночий світ з посиланням на News 18.

Гречка – це дуже корисний продукт, який доступний нам круглий рік. Вона не містить глютену, тож її можуть їсти ті, хто страждає на целіакію. Гречка багата на харчові волокна, рослинні білки, залізо, магній, марганець, фосфор та мідь. Вона також містить вітаміни В6 і К, а ще у ній є антиоксиданти та фітохімікати, такі як рутин, кверцетин і вітексин.

Ось 5 переваг, які вам може дати регулярне вживання гречки:

Вона зміцнює імунну систему. Всі мінерали, вітаміни та антиоксиданти, які містяться у гречці, зміцнюють ваш імунітет, що допомагає захиститись від цілого ряду хвороб, включаючи сезонні вірусні інфекції.

Вона допомагає контролювати вагу. Гречка містить багато білка та харчових волокон, що робить її ситною. Це допомагає позбутись відчуття голоду, яке примушує нас переїдати. А враховуючи, що вона ще й низькокалорійна, це допомагає прискорити схуднення.

Вона покращує травлення. Клітковина має велике значення для здоров’я кишечника. Вона згущує кал, полегшує травлення та виведення відходів з організму. Оскільки гречка є прекрасним джерелом клітковини, її регулярне вживання допомагає уникнути запорів та інших проблем із травленням.

Вона допомагає контролювати симптоми діабету. Гречка – це джерело складних вуглеводів. Вона має низький глікемічний індекс і допомагає контролювати рівень цукру в крові, що корисно для здоров’я не тільки тих, хто страждає на діабет, а і для всіх інших.

Вона допомагає знизити ризик серцевих хвороб. Гречка сприяє зниженню рівня “поганого” холестерину в крові, а також підвищує рівень “хорошого” холестерину, тобто ЛПВЩ. Гречка також є потужним джерелом антиоксиданту під назвою рутин, який запобігає утворенню тромбів і сприяє циркуляції крові. Завдяки цьому гречка вважається корисним для здоров’я серця продуктом.

Незважаючи на ці переваги, важливо зазначити, що деякі люди можуть мати рідкісну алергію на гречку. Дослідження показують, що якщо у вас є алергія на латекс або рис, то може бути алергія і на гречку. Симптоми алергічної реакції включають проблеми з травленням, шкірні висипання та набряки. Якщо після вживання гречки у вас виникла алергічна реакція, негайно зверніться до лікаря.