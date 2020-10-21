Проверяла газовые счетчики и защищала «ДНР»: что известно о «слуге» Грищенко, которая против второго тура выборов

Президентская партия «Слуга народа» решила сорвать второй тур местных выборов в Украине, «прикрываясь» карантином из-за пандемии. Инициатором соответствующего законопроекта стала Татьяна Грищенко – нардеп, которая прошла в Раду, не имея высшего образования. Есть информация, что когда-то она якобы была домработницей у регионала, проверяла газовые счетчики, а еще, баллотируясь на выборах в 2019-м, вступилась за террористов на Донбассе, усомнившись, что они сепаратисты.
Что интересно, не только из-за этого нынешний член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, «слуга»-мажоритарник довольно скандальная в своем избирательном округе №66 на Житомирщине. В том числе и в родном городке Малин, где в июле этого года депутаты горсовета потребовали отозвать своего нардепа из ВРУ, потому что недовольны ее бездействием и вообще не согласны с политикой фракции «Слуга народа». OBOZREVATEL предлагает читателям подробнее узнать, кто такая Татьяна Грищенко.
Факты из биографии нардепа
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В 2019 году была избрана депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии «Слуга народа» по избирательному округу №66 (Житомирская область) как беспартийная. Член одноименной фракции и Комитета по вопросам аграрной и земельной политики ВРУ. Секретарь группы по межпарламентским связям с Исламской Республикой Пакистан, член групп по межпарламентским связям с Итальянской Республикой, Эстонской Республикой, Грузией.
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На президентских выборах 2019 года была в составе ОИК от Юрия Бойко, во время второго тура – председатель ОИК №66 от Владимира Зеленского.
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С 2018 года – член ОО «Свечадо». Работала контролером природного газа в Малинском управления эксплуатации газового хозяйства.
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В 2011-2016 годах работала в Территориальном центре социального обслуживания (предоставление социальных услуг) Малинского района.
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На местных выборах 2015 года была секретарем территориальной комиссии от партии «Оппозиционный блок». На внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года также была в составе ОИК, субъект представления кандидатуры –Партия регионов.
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На выборах народных депутатов Украины 28 октября 2012 года была секретарем ОИК от партии «Зеленая планета». На выборах президента Украины 2010 года – член ОИК от кандидата Василия Противвсех.
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Окончила Малинский лесотехнический колледж по специальности «Бухгалтер».
Работала няней у богатых людей и не платила налоги
Перед выборами в Верховную Раду в июле 2019-го, общаясь с журналистами, тогда еще кандидат от «Слуги народа» Татьяна Грищенко сначала соврала, что последние три года была безработной. Правда, во время разговора ей все же пришлось признаться, что она работала няней у богатых людей. Однако налоги женщина не платила. И от ответа на вопрос, считает ли это нормальным, кандидат в парламентарии уклонилась.
Примечательно, что в первом туре президентских выборов Грищенко поддерживала политсилу Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь». Однако во втором туре она переметнулась в партию действующего президента Владимира Зеленского «Слуга народа».
По данным «Антикора», в общем Грищенко много лет сотрудничала сначала с Партией регионов, а затем и с «Оппозиционным блоком».
Вступилась за террористов: «А они сепаратисты?»
В уже упомянутом интервью на тот момент еще кандидат в «слуги народа» Татьяна Грищенко усомнилась в том, что на Донбассе против украинской армии воюют террористы.
В частности, репортер спросил у потенциального парламентария, как она видит дальнейшее решение проблемы оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и что делать с коллаборационистами. Ведь после возвращения ОРДЛО там останутся люди, которые поддерживали российских оккупантов и воевали на их стороне.
«С людьми? А они сепаратисты? Вы действительно знаете, что они воевали с украинцами?» – с улыбкой ответила Грищенко.
Связи с экс-нардепом Журавским
В апреле 2020-го журналист Дмитрий Гордон обнародовал деликатные подробности отношений предыдущего нардепа от Малинского избирательного округа в Житомирской области Виталия Журавского и нынешнего нардепа от этого округа Татьяны Грищенко. В частности, он отметил, якобы ранее «слуга» работала у Журавского домработницей, а когда сама прошла в парламент – предложила поменяться ролями.
«Журавский – опытный управленец, мой друг, который уже был народным депутатом, доктор наук, профессор, академик. Абсолютно подготовленный к государственной деятельности человек. Его победила девушка от «Слуги народа». Она устроилась к нему домработницей, но поскольку плохо убирала, он ее уволил. Проработала у него несколько недель. Она выиграла выборы с большим перевесом только потому, что шла от «Слуги народа». Но это не конец истории. После победы она к нему обратилась и сказала: «Вы не хотите поработать у меня помощником?» Она готова к государственной работе, она вообще понимает, что это такое? Сколько можно кухарок допускать к управлению государством? Украина тонет! И эти кухарки просто сверлят дыры в корабле, чтобы его затопило к чертовой матери», – возмутился Гордон.
Сам Журавский впоследствии подтвердил слова журналиста, что Грищенко до избрания в парламент работала у него.
«Плохо убирала, поэтому я отказался от услуг этого человека. Работы как депутата тоже ноль, в округ не является, офис не открыла, людям не помогает. Депутат нулевой. Если бы она не шла от «Слуги народа» – ее бы никто не выбрал», – заявил бывший депутат в комментарии каналу «Украина 24».
Почему «слугой» так недовольны в 66-м округе
Летом 2020-го депутаты горсовета Малина, что на Житомирщине заявили, что хотят отозвать своего депутата-мажоритарщика Татьяну Грищенко из Верховной Рады, потому что не согласны с политикой ее фракции «Слуга народа». Соответствующее решение было принято на заседании 3 июля.
Причиной такого несогласия с деятельностью депутата стала возможна ликвидация Малинского района в рамках административно-территориальной реформы правительства Дениса Шмыгаля. Малинские депутаты были убеждены, что именно монобильшинство и президент Владимир Зеленский несут ответственность за решение Кабмина.
«Согласовать проведение опроса со сбором подписей на предмет выполнения депутатских обязанностей народным депутатом Грищенко Татьяной Николаевной, избранной в 66 избирательном округе с центром в г. Малин, по заботе о благе Украины и благосостоянии украинского народа, защиту интересов избирателей и государства; поручить юридическому отделу исполнительного комитета Малинского городского совета изучить вопрос о возможности и основания отзыва народного депутата по народной инициативе», – говорилось в решении Малинского горсовета.
Отметим, что в результате Малинщину как район ликвидировали, и теперь она вошла в состав соседнего, Коростенского района, как Малинская объединенная территориальная община.