Махінації з тендерами, мільйонні статки та інтимний скандал: що відомо про заступника голови Фонду держмайна

Перший заступник Голови Фонду державного майна, одіозний депутат Київради, адвокат та просто мільйонер Леонід Антонєнко проводить дивні махінації у декларації зі своїм давнім бізнес- і не тільки партнером Владом Верченком.

Про це стало відомо із суттєвих змін у декларації чиновника.

19 жовтня Антонєнко задекларував доходи – повернення позики у сумі 1 803 808 грн. і отримання позики у розмірі 1 607 332 грн. Боржником і кредитором виступає одна і та сама людина – іноземний громадянин Влад Верченко, довірена особа Антонєнка, бізнес-партнер, і, можливо, коханець, про що йтиметься нижче.

У цих саме змінах Антоненко задекларував видатки – оплату послуг з виготовлення меблів та послуг з організації і надання ремонтних робіт на загальну суму 532 тисячі 397 гривень.

У декларації кандидата на посаду першого заступника голови Фонду державного майна за 2019 рік, поданій 11 лютого поточного року йдеться про чималі статки Антонєнка.

Судячи з офіційної біографії Антонєнка на сайті Київради, з вересня 2015 року по теперішній час він приватно практикуючий адвокат. Вочевидь, адвокат непоганий, вважаючи прибутки депутата. Антонєнко є власником п’яти (!) квартир у Києві на 58,8; 70; 38,4; 33 та 143,9 “квадратів”. Тільки остання з них, придбана минулого року, коштує понад п’ять мільйонів гривень.

Також Антонєнко спільно з, вочевидь, матір’ю, володіє квартирою в Одесі на 75,9 кв.м. 2018 року чиновник придбав елітний автомобіль Land Rover Range Rover 2013 року випуску за 1,8 мільйона. Серед нематеріальних активів зазначено два права вимоги укласти договір купівлі-продажу у майбутньому на суми 1 640 460 грн. та 918 750 грн. За минулий рік Антонєнко заробив як приватний підприємець 1 685 185 грн. та отримав 2 228 грн. процентів від банку. Чиновник декларує повернення позики від того самого Влада Верченко у розмірі 5 340 300 грн. На банківських рахунках Антонєнко тримає 50 967 грн., 3 550 євро, 4 698 грн., 37 268 доларів США, 5 302 канадські долари та 7 100 доларів США. Готівкою Антонєнко тримає 195 500 доларів США, а також позичив третім особам 65 000 доларів США. З часу подання декларації Антонєнко вже вносив суттєві зміни до документа. 1 липня чиновник задекларував дохід від відчуження нерухомого майна у розмірі 3 999 000 гривень та придбання квартири у столиці на 44,5 кв.м. за 1 691 000 грн.

Довідка:

Кабінет міністрів на засіданні 19 лютого 2020 року призначив депутата Київської міської ради Леоніда Антонєнка першим заступником голови Фонду державного майна. 5 лютого 2020 року Кабінет міністрів звільнив Дмитра Парфененка з посади першого заступника глави Фонду держмайна за згодою сторін. З 15 січня до 11 вересня 2015 року Антонєнко очолював департамент реєстраційних питань і ліцензування НБУ.

Антонєнко має 16 років управлінського досвіду управління проєктами із залучення капіталу, купівлі і продажу банків, реструктуризації, тощо. Є співавтором низки Законів та Законопроєктів України щодо оренди та управління об’єктами державної і комунальної власності; корпоративних угод; захисту прав інвесторів; корпоративного управління, тощо; Входив до складу робочих груп, що ініціювали та впровадили низку реформ, а саме: – запровадження Prozorro.продажі для приватизації комунального майна; – запровадження VlasCom – онлайн платформи адміністрування орендних відносин у місті Києві; – запровадження наглядових рад в комунальних підприємствах, тощо; З 2015 року є депутатом Київської міської ради від партії “Об’єднання “Самопоміч”, з 1 грудня 2015 року – голова Постійної комісії з питань власності; У різні періоди був: Членом правління, Головою Ревізійної комісії Асоціації правників України; Головою Комітету корпоративного права і фондового ринку Асоціації правників України; Радником Міністра економічного розвитку і торгівлі України з реформи корпоративного права; Має дві вищі юридичні освіти: магістр європейського права (Великобританія), спеціаліст з права (Україна); Окрім професійної, займається активною громадською діяльністю. Майже чотири роки тому Антонєнко брав участь у конкурсі на заміщення посади голови Національної поліції, але очолити відомство йому так і не вдалося.

В липні 2019 року розглядався як кандидат на посаду члена Антимонопольного комітету України. Залишається невідомим, яким чином цілком звичайний одеський хлопець, до 2015 року не помічений на якихось значущих державних посадах, за останні кілька років примудрився не тільки стати столичним депутатом, очолити одну з найбільш «рибних» його комісій, через яку «проходить» вся комунальна власність Києва, а і дійти до посади заступника голови Фонду державного майна.

Крім стрімкого злету кар’єрними сходами, удача супроводжувала громадянина Антонєнко і в фінансово-матеріальному аспекті, адже основну кількість нерухомого майна депутат придбав (і продовжує купляти) в період з кінця 2014 і по сьогоднішній день. Можливо ці квадратні метри в власності Антонєнко з’явилися у зв’язку з його успішною підприємницькою діяльністю. Гроші, найімовірніше, дійсно походять від «приватної практики» юриста-депутата. Поговоримо краще про те, який саме вид «підприємництва» став для Антоненка джерелом таких значних фінансових вливань. У 2017 році Антонєнко вже потрапляв під приціл ЗМІ.

Тоді вони писали, що міський депутат і чиновник Леонід Антонєнко, в чиї обов’язки за службою входить моніторинг ситуації з розподілом столичних комунальних активів, за підтримки довірених осіб – Владислава Верченко (власника «Ліберті Файненшл»), Дмитра Боровенко, Дмитра Пічугіна і університетського друга Руслана Чорнолуцького, якого залучили на допомогу для вирішення юридичних питань, використовуючи афілійовані через них компанії, подає власні заявки на участь в аукціонах з купівлі столичної нерухомості.

У випадку перемоги, вони переходять у його власність, після чого – продаються за більш вигідною ціною. У випадки «програшу» або у випадку недопуску до участі в аукціоні, уповноважені особи, за підтримки самого депутата (підтримка у вигляді депутатського звернення і «галасу» в пресі), подають позов до суду.

Після цього, новий власник, який, так чи інакше, придбав «об’єкт», змушений або довгі роки відстоювати своє право на майно в законному порядку, або відмовлятися від нього, або йти на угоду з заявником за позовом, яким, в кінцевому підсумку, є столичний депутат Антонєнко. Минулого року ІНФОРМАТОР писав про столичні квартири тоді ще депутата Київради Антонєнко. Леонід Антонєнко відомий ще тим, що кілька років тому в Мережі з’явилися його фотографії інтимного характеру, які не обговорював тільки ледачий.

Зазначимо, згідно з офіційними даними Антонєнко не одружений, дітей у нього немає. У 2017 році особистий фотоархів Антонєнка став надбанням громадськості.

На знімках Леонід зображений разом із Владиславом Верченком. Як писали тоді ЗМІ – його сексуальним і бізнес-партнером, співробітником компанії Dragon Capital.

Леонід і Владислав разом на багатьох фото: готують вечерю та їдять, відпочивають, фотографують один одного в ліжку та на нудистському пляжі. Разом із цими фото тиражувалося і листування молодих людей. Нібито Верченко та Антонєнко придумали один одному милі прізвиська, де Хрума – це Верченко, а Чуба – Антонєнко. Крім того, надбанням громадськості стали й фотографії, зняті під час відпочинку закоханих в Ізраїлі. Чи перебувають зараз у відносинах Антонєнко та Верченко – невідомо, однак на сторінці в соціальній мережі Facebook, яку Леонід активно веде – спільних знімків немає.

informator.pres