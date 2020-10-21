Суд отказал в допросе Зеленского по делу Шеремета

Защита хотела допросить ряд топ-чиновников, потому что им якобы известны материалы дела и обстоятельства преступления.

Шевченковский районный суд Киева отказал в допросах топ-чиновников по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, о которых просила защита обвиняемых. Речь идет о президенте Владимире Зеленском, главе МВД Арсене Авакове и двух бывших генпрокурорах, сообщает Украинская правда в среду, 21 октября.

«Как объяснила сторона защиты необходимость этого допроса: по поводу обстоятельств, которые им (чиновникам – УП) стали известны в этом производстве. Вместе с тем представляется, что эти лица не были непосредственно свидетелями обстоятельств, подлежащих доказыванию в этом уголовном производстве, и не являются свидетелями в понимании ст. 65 УПК», – сказала судья Оксана Голуб.

По ее словам, что после исследования письменных материалов суд определится относительно других лиц, работников полиции, которые являются следователями, или понятых, которые принимали участие в тех или иных действиях.

Среди людей, которых хотели допросить адвокаты обвиняемых, значились Зеленский, Аваков, его заместитель Антон Геращенко, экс-генпрокуроры Руслан Рябошапка и Юрий Луценко, замглавы Нацполиции Евгений Коваль.

Защита объясняла, что эти чиновники публично заявляли, что им известны материалы дела, обстоятельства преступления.

Прокурор выступил против допроса этих людей, сказав, что они не являются непосредственными свидетелями.

Также сегодня на заседании суд решил, в каком порядке будет исследовать доказательства и проводить допросы. Сначала изучат письменные и вещественные доказательства, затем определят, каких экспертов и специалистов надо допросить в дополнение к документам.

После этого будут проведены допросы свидетелей, с точным перечнем которых определятся перед началом допросов. И напоследок будут допрошены потерпевшие и обвиняемые.