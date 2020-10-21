Що викликає дефіцит вітаміну D і як його усунути

Науковці вивчають роль вітаміну D у профілактиці та лікуванні COVID-19. Поки даних для того, щоб рекомендувати прийом цього вітаміну для запобіганню зараження коронавірусом недостатньо, але деякі дослідження показали, що він може допомогти зменшити ризик інфікування, а також зменшити тяжкість протікання хвороби, пише Жіночий світ з посиланням на Times Now.

Вітамін D вкрай важливий для здоров’я нашого організму. Експерти зазначають, що вітамін D може допомогти зміцнити імунну систему, яка захищає нас від інфекційних захворювань, до яких належить і COVID-19. Науковці виявили зв’язок між між дефіцитом вітаміну D та негативними наслідками хвороби у пацієнтів, які були госпіталізовані з цією хворобою.

Ще раніше вчені з’ясували, що вітамін D знижує ризик розвитку вірусних інфекцій дихальних шляхів.

Нестача вітаміну D може мати такі несприятливі для здоров’я наслідки:

Біль у кістках та спині

Відчуття втоми та виснаження

Підвищений ризик серцево-судинних хвороб

Погіршення симптомів астми у дітей

Високий ризик раку

Депресія

Втрата волосся

Дефіцит вітаміну D може виникнути з різних причин, зокрема через його нестачу в раціоні; малий проміжок часу, проведеного на свіжому повітрі; смагляву шкіру, який потрібно більше сонячного світла, ніж світлій, для вироблення вітаміну D; старіння; ожиріння; забруднення навколишнього середовища; деякі хвороби та лікарські препарати. Також цей різновид харчового дефіциту часто буває у немовлят, яких годують груддю, оскільки в людському молоці вітаміну D дуже мало.

Найкращим способом боротьби з дефіцитом цього вітаміну є включення в раціон продуктів, які його містять. Харчовими джерелами вітаміну D є:

Жирна риба та морепродукти, як тунець, скумбрія, креветки, сардини та устриці

Гриби

Яєчні жовтки

Сир

Збагачені продукти

Також ви можете проводити більше часу на вулиці та/або приймати дієтичні добавки. Але починати їх прийом варто тільки після консультації з лікарем.