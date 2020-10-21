«У карабахского вопроса нет дипломатического решения»: Пашинян призвал армянский народ к оружию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армянский народ взять оружие в руки, чтобы выйти победителями из вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом Пашинян заявил в своем видеообращении в Facebook, передает «Интерфакс».

По мнению премьера, карабахский конфликт не может быть решен дипломатическим путем.

«Практика показала: то, что приемлемо для Армении, неприемлемо для Азербайджана. Это показывает, что говорить о каком-то дипломатическом решении бессмысленно, как минимум, на данном этапе», — сказал Пашинян.

Он отметил, что если армяне станут на защиту своей родины с оружием в руках, то смогут достичь приемлемого для страны решения.

«Вне зависимости, что произойдет, надо бороться во имя прав нашего народа. Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться во имя прав нашего народа означает, в первую очередь, взять оружие в руки и стоять на защите своей родины», — подчеркнул глава армянского правительства.

Пашинян добавил, что Ереван не пойдет ни на какие уступки и согласен лишь на капитуляцию Нагорного Карабаха.

«А это, вы понимаете, что означает», — резюмировал премьер.