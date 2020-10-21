«Партийные карманники» хотят потрошить бюджеты громад

Голосование за партийный «фарш» олигархов и Порошенко – путь к руине и коллапсу громад.

Особенностью местной избирательной кампании в Донецкой области является массовое использование партий-фантомов. Это – зарегистрированные юридические оболочки с нулевым политическим весом и без минимальных организационных структур. Единственное их преимущество – ассоциация с местными политическими лидерами, которые с их помощью ведут пропаганду среди жителей своих громад.

Среди таких «карманных» партий или, как их называют «партийных карманников» можно вспомнить Блок Бойченко, который ведет мэр Мариуполя, Партию мира и развития, обкатываемую в Славянске одиозной Нелей Штепой, «Наш край», с соратником и бизнес-партнером Порошенко Олегом Недавой во главе, пытающийся взять голоса в нескольких громадах.

Даже полуживой «Оппоблок», сгинув в масштабах страны, рассчитывает взять очки, к примеру, в Константиновке, Славянске и Бахмуте в привязке к деньгам и влиянию Бориса Колесникова.

Еще есть псевдопартия «Порядок»,сменившая уже третье название и принадлежащая, как оказалось Петру Порошенко. Сама партия накачивает рейтинг своих кандидатов админресурсом и скупкой голосов. Партия «Порядок» зарегистрирована в поселке Лугины Житомирской области и до последнего времени не имела ни одного отделения в Донецкой области.

В нее путем шантажа, угроз, запугиванием, компроматом и уголовными делами, вовлечены коррумпированные местные элиты, среди которых мэр Бахмута – Алексей Рева, авторитетный в шахтерском регионе Леонид Байсаров проталкивающий в Мирнограде мэра Александра Брыкалова, продавшего онкологический корпус местной больницы самому себе, мэр Доброполья – Андрей Аксенов (любитель роскошной жизни, хвастающийся наличием собственного вертолета). Ведет «своих» кандидатов «Порядок» также в Покровске – во главе с тем же Леонидом Байсаровым и в Лимане – во главе со ставленником Алексея Ревы Александром Журавлевым. Методы привлечения влиятельных людей в списки для этих представителей кланов Донбасса не меняются годами: привлекают – кого подкупом, кого уговорами, кого угрозами.

Целями, после прихода к власти в громадах, являются дерибан вырастающих в разы местных бюджетов и массовая скупка после открытия рынка сельскохозяйственных земель.

Результат будет печальный: разворованные бюджеты и лишенные земли батраки-селяне. Через «Порядок» П. Порошенко фактически собирается продолжить свою антинародную политику по уничтожению Украины и превращению ее в колонию более развитых стран и сырьевую базу транснациональных корпораций.

Эти силы, а также ситуативно прикупленные в довесок к ним «Слуги народа» и «Европейская солидарность», финансируют олигархи, скупая на корню и «фаршируя» своими выдвиженцами их партийные списки. Они рассчитывают сыграть на доверии людей к локальным партиям. Ведь большинство подобных сил привязываются либо к фамилии популярного мэра, либо к определенной территории. При этом, убеждая избирателей, что будут, не покладая рук, заботиться об интересах громады.

На самом деле цели акционеров таких партий совершенно другие. Не секрет, что благодаря децентрализации бюджеты громад выросли и стали интересными даже для игроков уровня Коломойского или Порошенко. Поэтому они пытаюсь сохранить в громадах осколки старой власти, уже слившиеся в экстазе с ЗЕ-физиономиями. А также – планируют завести своих людей на должности мэров, сформировать в местных советах большинство со «слугами» и ЕС Порошенко, взяв под контроль бюджеты объединенных громад. А дальше будут получать наряды на ремонт дороги крупные проекты в области ЖКХ. Принципиально, что эти партийные «фантомы» чаще всего ставят на действующих мэров и депутатов или их выдвиженцев. Это объясняется тем, что олигархи здорово «греются» на финансах громад, прикормив в местных органах власти бригады партийных «карманников», которые уже пять лет радостно и умело потрошат в их интересах «кошельки» местного самоуправления.

Олигархам важно продлить режим «все включено» в отношении бесконтрольного использования бюджетных денег. Продвигаясь к поставленной цели, они не брезгуют ничем.

Гонят чернуху против оппонентов и обманывают людей в отношении реальных своих целей и задач. Ведь акционеры всех этих карманных «порядков», «наших краев», «оппоблоков», «мира и развития» и им подобных обладают неограниченными бюджетами и медиа-ресурсами, которые щедро направляют на победу своих ручных проектов.

Интересно, что «партийных карманников», кроме желания «обчистить» бюджетные «кошельки», объединяет и резко негативное отношение к ОПЗЖ – единственной системной силе, представляющей на всех уровнях интересы Донбасса. Во многих громадах они открыто агитируют не так за себя, как – против ОПЗЖ. Задача двойная – взять тушками депутатов власть и распылить голоса за ОПЗЖ.

Причина в том, что эта сила, в отличие от них, имеет региональные представительства и реальное влияние на парламентские и правительственные решения. Она ведет принципиальную политику, наладила открытый диалог с людьми и громадами. В то же время, «партийные карманники» зомбируют избирателей через массированную пропаганду в СМИ. Ведь у них нет активистов, способных убеждать людей и доносить свои идеологические платформы. Платформ у них, кстати, тоже нету. Ведь таковыми нельзя считать желание «обнести» бюджет той или иной громады.

Нужно признать, что в некоторых громадах этим «партийным карманникам» удалось нарастить определенную популярность. К примеру, в Мариуполе или Славянске. Некоторая часть людей все еще верит пропаганде. Они готовы не замечать политическую пустоту и не задумываться о рисках такого голосования для себя и громады. А эти риски, прямо скажем, угрожающие.

Если так называемые именные и олигархические партии прорвутся или укрепятся в местных органах власти, то гарантированно натворят беды.

Первое, что они сделают, это плотно сядут на финансовые потоки громад, перенаправив их в карманы своих спонсоров. Второе, – начнут воровать на тендерах и грабить коммунальные предприятия. Но самый опасный риск – третий. Речь идет об их плане прибрать к рукам сельскохозяйственную землю и промышленные площадки, которыми теперь распоряжаются мэры и депутаты громад.

Можно быть уверенным, что громада, проголосовавшая за «партийного карманника» от Порошенко, Коломойского или другого олигарха, а не за системную партию, через несколько месяцев после выборов станет банкротом, растерявшим коммунальные предприятия и земельные ресурсы.

Ведь олигархи и их политсилы, отжав эти активы, потеряют интерес к разоренным территориям и их населению, бросив людей догорать в социальной руине. Ведь им нет дела до жизненных интересов людей. А значит, территории и их население ждет руина и социальный коллапс.

Чтобы избежать худшего развития событий, громадам нужно думать и быть ответственными. Перед тем, как определиться за кого голосовать, каждый может попытаться ответить на несколько вопросов. К примеру, сможет ли Неля Штепа договориться с правительством о субвенциях для Славянска, если у ее Партии мира и развития нет в Киеве даже офиса? Станет ли Кабмин вести диалог с «партийным карманником»? Если нет, то получит ли Славянская громада субвенции на развитие? Если вы собрали три НЕТ, то стоит присмотреться к кандидатам от другой политической силы.

Эти же аргументы можно привести и в случае с так называемым представителями Оппоблока в Константиновке или Бахмуте. Ни одни, ни вторые не станут даже пытаться что-то сделать для людей. Они бросят все силы на «распил» активов, бюджетов и земли. А люди для них – расходный материал и дармовая рабсила на их заводах, полях и портах.

В нынешних условиях наиболее правильное решение – голосовать за кандидатов от системной силы, имеющей парламентское представительство, с публичными политическими приоритетами. Такая партия, в отличие от «карманников», будет отвечать за своих кандидатов в случае их победы. Сами же кандидаты, став мэрами и депутатами, будут обязаны выполнять свои обещания, поскольку к этому их принудят партии. Ведь последние не заинтересованы, чтобы их представители продавались олигархам или занимались коррупцией.

Из влиятельных на Донбассе сил под такие критерии подпадает лишь Оппозиционная платформа – За жизнь (Ю. Бойко). ОПЗЖ сформировала умеренную политическую платформу, суть которой – обеспечить в стране мир, социальную гармонию и экономическое развитие. Партия выдвинула своими кандидатами на посты руководителей крупнейших громад Донбасса уважаемых лидеров. И обещает поддерживать на парламентском уровне все их инициативы. А это значит, что у громад, где победят кандидаты от ОПЗЖ, есть шансы получить целевые инвестиции на развитие из госбюджета.

Поскольку ОПЗЖ – самая авторитетная сила в регионе, то там сделают все, чтобы доказать избирателям свою эффективность. И – обязательно помогут своим главам громад и депутатам стать успешными руководителями. Ведь, в отличие от карманных партий, они рассчитывают работать в Донецком регионе и дальше. Поэтому можем уверенно предположить, что обещания кандидатов от ОПЗЖ будут выполнены.