В Южной Корее после вакцинации от гриппа умерли девять человек

В Южной Корее за последние недели после вакцинации от гриппа умерли по меньшей мере девять человек, что вызвало опасения по поводу безопасности вакцины.

Об этом сообщает KBS News.

Глава Центра контроля и профилактики заболеваний (KCDA) Чон Ын Кен заявил, что пока нет оснований полагать, что летальные случаи связаны с получением прививки, но расследование продолжается.

Власти не будут приостанавливать кампанию по бесплатной вакцинации до тех пор, пока не будут установлены точные причины смерти.

«Мы не смогли найти связь между вакцинацией от гриппа и смертями. Мы не думаем, что есть необходимость в прекращении всего плана вакцинации в этой ситуации, поскольку ни в одной конкретной вакцине не было зарегистрировано серьезных побочных эффектов», — сказал он.

Среди умерших — 18-летний студент, не имеющий никаких хронических заболеваний, еще четверо были старше 60 лет. Главный эксперт по инфекционным заболеваниям добавил, что существует вероятность того, что две смерти были вызваны аллергическими реакциями, включая анафилаксию.

В KCDA позже заявили, что начиная с 2009 года, после вакцинации от гриппа умерли 25 человек, в том числе два в 2019 году.

Единственный подтвержденный случай смерти из-за вакцинации против гриппа в Южной Корее произошел в феврале 2010 года. У 65-летней женщины был синдром Миллера-Фишера.