Нардеп: Путинский пропагандист Корчевников приехал в Киев якобы по приглашению семьи Виктора Медведчука

«Путинского пропагандиста Бориса Корчевникова выдворили из Украины и запретили въезд на три года.

Благодаря моему запросу украинские пограничники выгнали и на три года запретили въезд в Украину Борису Корчевникову, который уже много лет в эфире канала Россия-1 распространяет откровенное вранье про нашу страну, военные действия на Донбассе и выгораживает аннексию Крыма», — об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет народный депутат Алексей Гончаренко.

«На днях он снова приехал в Киев, якобы по приглашению семьи Виктора Медведчука. Но правоохранители вовремя среагировали, провели дополнительные проверки и приняли соответствующие меры.

В 2014 году этот человек получил орден за заслуги перед Отечеством первой степени за освещение событий в Крыму с рук Путина. Он неоднократно нарушал закон Украины, посещая Крым. Очевидно, что украинцы не рады Корчевникову и тут ему не место.

В ближайшее время планирую написать еще одно заявление в правоохранительные органы, чтобы против Корчевникова открыли уголовное дело, но в этот раз таки довели его до конца.

Надо понимать, что пропагандисты такие же преступники, как и те, кто убивает наших солдат на востоке страны. И поэтому в Украине мы можем им предложить только тур в Лукьяновское СИЗО».