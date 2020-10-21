Ломаченкові зробили операцію на правому плечі. Він поскаржився на біль ще у другому раунді бою з Лопесом

Українському боксеру Василю Ломаченку зробили операцію на правому плечі в понеділок, 19 жовтня. Спортсмен відчув біль ще під час другого раунду поєдинку з американцем Теофімо Лопесом.

Про це розповів його менеджер Еґіс Клімас виданню ESPN, інформує UAINFO.org з посиланням на Громадське.

У 2018 році Ломаченко вже переніс одну операцію на правому плечі. Нова операція стала результатом попередніх ушкоджень та травм, які боксер отримав під час останнього бою.

За словами менеджера, Ломаченко поскаржився на біль, коли прибув для підготовки до бою у Штатах. Праве плече у нього боліло ще в Україні, однак МРТ не виявила жодних травм.

За шість тижнів до бою Ломаченку вкололи спеціальну ін’єкцію, про що повідомили антидопінгову асоціацію та Спортивну комісію штату Невада. Після уколу лікарі заборонили боксеру значні навантаження, тож, за словами Клімаса, українець втратив тиждень тренувань.

За кілька тижнів Василь Ломаченко знову поскаржився на біль у плечі під час спарингу. Тоді йому ще раз вкололи ін’єкцію, а його батько та тренер Анатолій Ломаченко пропонував відмовитися від поєдинку з Лопесом.

Тепер же, за словами Еґіса Клімаса, Василь Ломаченко має повернутись до тренувань вже у січні.

18 жовтня 32-річний український боксер Василь Ломаченко програв бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі 23-річному американцю Теофімо Лопесу. На кону стояли всі головні чемпіонські пояси у легкій вазі — WBA Super, WBC Franchise, WBO та IBF. Через програш у цьому бою Ломаченко втратив всі свої титули. У їхньому контракті на бій не був передбачений реванш.