Створили перший домашній експрес-тест для виявлення раку

Канадські вчені створили швидкий тест на визначення наявності онкологічних захворювань, який можна використовувати як і в лікарнях, так і в домашніх умовах.

Інженери з університетів Макмастера і Брока створили пристрій, який визначає біомаркери раку за краплею крові з пальця впродовж декількох хвилин, повідомляє ScienceDaily.

Як працює швидкий тест на виявлення раку

На смужці паперу крапля крові змішується з реагентом. Через кілька хвилин пристрій вже показує рівень антигенів, які вказують на присутність раку в організмі.

Попри те, що прототип був розроблений для відстеження простатичних специфічних антигенів (PGA), цю технологію можна адаптувати для вимірювання маркерів будь-яких інших захворювань.

Це ще один крок до по-справжньому персоналізованої медицини. Ми відходимо від централізованого, лабораторного обладнання до такого роду тестів. Він (тест – ред.) зробить моніторинг набагато доступнішим і скоротить пацієнту число необхідних відвідувань лікарні для здачі крові,

– зауважила біоінженерка і одна з керівників проєкту Лейла Солеймані.

Втім, поки що такий тест в аптеках не варто очікувати. Адже перш ніж вийти на ринок, розробка повинна пройти масштабні випробування й отримати схвалення від регулюючих органів. Але сама можливість такої діагностики значно полегшила б життя людей та лікарів.