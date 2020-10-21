Фукс попрощался с долей в киевском ТРЦ Respublika

В одном из самих крупных ТРЦ Киева — Respublika — смена собственников. Из их числа выбыл Павел Фукс. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения НВ-Бизнес.

«Из совладельцев торгового центра вышел бизнесмен Павел Фукс», — рассказали НВ Бизнес три источника — два инвестбанкира и директор сети торговых центров.

По их информации, ему принадлежало 25% торгового центра. Его пакет перешел Дмитрию Фирташу, который увеличил свою долю с 50% до 75%. Партнером олигарха является экс-депутат от партии Возрождение Виталий Хомутынник. Вместе они готовятся запустить торговый центр площадью около 300 000 кв. м ориентировочно во второй половине следующего года.