Верховный суд не применял “антиколомойский закон” в деле Суркисов и “Приватбанка”

Большая палата Верховного суда не стала применять нормы банковского закона № 590-ІХ (так называемый антиколомойский закон) в деле о списании 1 млрд грн депозитов семьи бизнесменов Григория и Игоря Суркиса вследствие национализации ПриватБанка. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “ЛигаФинансы” со ссылкой на текст решения Большой палаты, который был опубликован 22 сентября.

Своим иском Суркисы пытались отменить постановление НБУ №105, в части, где регулятор признает их связанными с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, поскольку Игорь Суркис совместно с Коломойским владеет медиахолдингом 1+1.

15 июня Большая палата постановила закрыть производство. Тогда представители государства предполагали, что суд удовлетворил ходатайство НБУ и применил нормы банковского закона (принят 13 мая 2020), которые прямо запрещают отменять решения государственных органов.

Согласно тексту решения, Верховный суд решил вообще не рассматривать вопрос применения норм закона в деле Суркисов, указав, что “ходатайство НБУ следует отменить, поскольку производство подлежит закрытию на других основаниях”.

В частности, в пунктах 80-81 решения БП говорится, что “исковое требование о признании противоправным и отмене решения НБУ от 13 декабря 2016 №105 в части признания истцов связанными Приватбанком лицами по своей сути – это не исковое требование, а основание для искового требования. Причиной обращения истцов в суд является их стремление получить от банка денежные средства”.