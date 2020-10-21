Банк Ахметова увеличил уставный капитал в 1,5 раза

Первый украинский международный банк завершил увеличение уставного капитала в 1,5 раза — до 4,78 млрд грн.

Как сообщили в банке, уставный капитал увеличен за счет направления части прибыли за 2018 и 2019 годы.

«Увеличение уставного капитала осуществлено путем повышения номинала акций до 333,75 грн с 230 грн за счет капитализации части прибыли за 2018 год — в размере 1,01 млрд грн и за 2019 год — 0,47 млрд грн», — сообщили в ПУМБ.

Количество акций осталось прежним — 14,32 млн шт.

Владельцем ПУМБ (с долей 99,9%) является Ринат Ахметов. По данным НБУ на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 7-е место (765,47 млрд грн) среди 75 действовавших в Украине банков.