Bugatti показала первое изображение нового гиперкара

Компания Bugatti готовится к мировой премьере. Она пройдет в онлайн-формате и, вероятнее всего, явит миру новый штучный гиперкар. По предварительной информации, это будет купе с доступом исключительно на трек и дизайном ещё более эпатажным, чем у Vision Gran Turismo.

Слухи о трековом Bugatti появились около месяца назад. Предположительно, двухдверка будет построена в единственном экземпляре для одного из клиентов марки. Судя по тизеру, у неё будет полностью оригинальный кузов, под которым, вероятно, будет скрываться шасси «Широна». Внешность машины будет перекликаться с дизайном концепта Bugatti Vision Le Mans.

Bugatti Vision Le Mans

Как La Voiture Noire и Centodieci, новинка может получить форсированный до 1600 лошадиных сил восьмилитровый квадротурбомотор W16. Но главное в машине все же будет аэродинамика. Самый драйверский вариант Chiron — Pur Sport — генерирует на 50 килограммов больше прижимного усилия, чем обычный, а значит у трекового Бугатти этот показатель должен быть ещё больше.

В одном из последних сообщений Bugatti можно найти такую строчку: «Связь с аэронавтикой и особенно с легкими и бескомпромиссными гоночными автомобилями поддерживается Bugatti уже более 110 лет. И история еще не окончена». Возможно, так компания намекает на появление чего-то по-настоящему уникального.

: Новости Ю