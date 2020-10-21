В Одессе во время стройки погибли двое рабочих

Сегодня, 21 октября, в Одессе на строительной площадке обвалился котлован и строительные конструкции.

В результате инцидента погибли двое рабочих. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Одессе на улице Академика Сахарова на строительной площадке обвалился котлован, под обломками оказались двое рабочих.

Сотрудники ГСЧС достали тела из обломков, медработники констатировали смерть обоих.

Для спасательных работ задействовали экскаватор строительной компании, а от ГСЧС в спасательной операции участвовали 20 сотрудников и 4 единицы техники.