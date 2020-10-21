«Лаврову я бы сказал при встрече: «Перестань валять дурака», — Савик Шустер

Известный журналист Савик Шустер мог бы принять предложение президента Владимира Зеленского возглавить МИД Украины. Об этом он сказал в интервью Алесе Бацман.

«Министр иностранных дел — это заманчиво. Хотя я думаю, что он (Зеленский. — Авт.) никогда на это не пойдет», — сказал Шустер, предположив, что причиной этого может стать вероятность ведения переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«При мысли, что я буду встречаться с Лавровым, Владимир Александрович спать ночью не будет. Почему? Потому что я и Лавров — два разных мира», — сказал Шустер, уточнив, что давно знаком с дипломатом Путина.

«Перестань валять дурака, я тебя знаю и понимаю. А дальше давай начистоту», — ответил Шустер на вопрос журналистки о том, как бы он начал беседу с Лавровым.