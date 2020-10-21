Помог остановить российских диверсантов: Зеленский удостоил пограничника Атрашкевича звания Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины старшему прапорщику Эдуарду Атрашкевичу, который служит в Харьковском пограничном отряде.

Награду вручили на торжествах по случаю 17-летия со дня основания пограничной разведки, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

В августе 2014 года во время выполнения боевой задачи в Луганской области офицер помог остановить вторжение российских диверсантов и боевой техники.

До сих высокое звание Героя Украины (посмертно) было присвоено пограничникам Игорю Момоту, Евгению Пикусу и Вячеславу Семенову.