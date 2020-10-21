Вчені розповіли, якою буде їжа в 2030 році

В рамках Оксфордського фестивалю науки і ідей вчені з усього світу поділилися своїми прогнозами щодо майбутнього продуктової індустрії. Експерти розповіли про самих божевільних ідеях, які цілком можуть стати реальністю через 10 років.

Головними тенденціями, на думку більшості вчених, стануть рослинне м’ясо, вегетаріанський корм для домашніх тварин і м’ясо комах.

Райан Бетенкорт, генеральний директор компанії з виробництва собачих кормів Wild Earth, сказав:»у найближчі 10 років їжа зміниться більше, ніж за 10 000 років, завдяки інноваціям в харчових технологіях”. Однак багато експертів стверджують, що головною причиною таких змін стануть кліматичні та екологічні зміни. Пропонуємо разом подивитися на основні ідеї конференції.

Штучне м’ясо

Як вважають експерти, вирощене в лабораторіях м’ясо буде набирати популярність і через 10 років перетвориться з «елітного продукту» в самий звичайний.

Про це на фестивалі заявив професор Марк Пост з Маастрихтського університету в Нідерландах, який в 2013 році представив перший у світі бургер, приготований з м’яса, вирощеного в лабораторії.

Зараз Пост володіє фірмою Mosa Meat, яка створює м’ясо з клітин м’язів тварин. Компанія отримує матеріал, поки тварина знаходиться під наркозом, а потім фахівці поміщають клітини в спеціальні чаші з поживними речовинами, де тканини починають розмножуватися. Пост вважає, що такий спосіб в кінцевому підсумку витіснить рослинні замінники м’яса на ринку (наприклад, соєве м’ясо).

“Звукова приправа”

“Звукова приправа” – це новий метод, який заснований на використанні звукового стимулу для отримання більш широкого спектру емоцій під час їжі. Так, наприклад, в британському ресторані The Fat Duck (три зірки Мішлен) відвідувачам до страви включається певна музика, яка «покращує почуття смаку».

Професор Чарльз Спенс з Дослідницької лабораторії Оксфордського університету, вважає, що сучасні технології повинні стати частиною вечерь не тільки в шикарних ресторанах, але і в звичайних будинках. Спенс каже, що “звукова приправа” за звичайним сімейним вечерею може збагатити, як смакові відчуття, так і створити умови для більш цікавих бесід за столом.

Вегетаріанський корм для домашніх тварин

Згідно з дослідженням Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, включення м’яса в корм для кішок і собак еквівалентно викидам близько 64 мільйонів тонн вуглекислого газу на рік. Приблизно такий же вплив на клімат надає водіння 13,6 мільйона автомобілів щорічно.

Ендрю Найт, Австралійський професор з Університету Вінчестера, вважає, що вегетаріанський підхід до корму для домашніх тварин, може зменшити вплив цієї сфери на клімат. “Кількість домашніх тварин зростає в усьому світі, вихованці також все частіше отримують преміальні корми з великими шматками м’яса, що робить більший вплив на добробут навколишнього середовища. Ми повинні вивчити більш стійкі та етичні альтернативи, включаючи дієти, засновані на рослинних, дріжджових, водоростевих та лабораторних джерелах м’яса”, – сказав Найт.

Деякі компанії вже зараз замислюються про такі зміни. Mars, яка володіє брендами Pedigree і Whiskas, в минулому році оголосила, що працює над кормом для тварин без вмісту м’яса.

Однак вегетаріанський корм для тварин поки що є спірною альтернативою. Доктор Сара Додд з Університету Гвельфа Онтаріо в Канаді заявила, що»нетрадиційні дієти з рослинної сировини можуть привести до проблем зі здоров’ям”.