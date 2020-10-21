После тестирования британской вакцины от коронавируса умер бразильский доброволец

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca потеряла в цене своих акций после того, как один из участников эксперимента по проверке действенности вакцины от коронавируса скончался.

Об этом сообщает CNBC.

Так, Федеральный университет Сан-Паулу, который помогает координировать клинические испытания вакцины, сообщил, что доброволец был бразильцем. Акции компании подешевели примерно на 1%, однако представители AstraZeneca пока что отказываются комментировать ситуацию, сославшись на «правила медицинской конфиденциальности и клинических испытаний».

По его словам, «все важные медицинские события тщательно оцениваются исследователями и эти оценки не вызывают никаких опасений относительно продолжения текущего исследования».

В свою очередь, в Оксфордском университет, который разрабатывает вакцину совместно с AstraZeneca, заявили, что «не было никаких опасений по поводу безопасности клинических испытаний» даже после случая в Бразилии.

«Независимая экспертиза в дополнение к бразильскому регулятору рекомендовала продолжить судебное разбирательство», — отметил представитель университета Александр Бакстон.