Испания стала первой страной Европы, где число инфицированных коронавирусом больше миллиона

Сегодня, 21 октября, Испания стала первой страной в Евросоюзе, где зарегистрировали более 1 млн зараженных коронавирусом за все время мировой пандемии.

Об этом пишет испанское издание El Pais.

Сообщается, что по данным испанского министерства здравоохранения число зарегистрированных заражений коронавирусом в Испании выросло до 1005295. Так что теперь Испания оказалась на шестом месте в списке стран мира с самым высоким числом выявленных заражений коронавирусом.

А за последние 24 часа в стране обнаружили коронавирус у 16973 человек. В общей сложности за время пандемии в Испании скончалось 34,3 тыс. человек, а из заразившихся сегодня ранее умерли 156 человек.