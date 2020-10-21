В Офисе генпрокурора сообщили подробности задержания похитителей дочери блогера Алены Лоран

Мужчин, которые ради выкупа похитили шестилетнюю дочь блогера Алены Лоран, задержали во время передачи им 150 тысяч долларов. Правоохранители обыскали дома и машины участников организованной преступной группы, спланировавшей похищение.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Похищение шестилетней девочки произошло 21 октября в Киево-Святошинском районе Киевской области. За возвращение ребенка они запросили выкуп в 200 тысяч долларов.

«Они тщательно готовились к совершению преступления, распределив между собой роли и арендовав здание, в котором намеревались удерживать ребенка», — сказано в сообщении.

По данным Офиса генпрокурора, совершение преступления происходило под контролем правоохранителей. Во время передачи 150 тысяч долларов лица, причастные к похищению, были задержаны. Ребенка вернули родителям.

Правоохранители одновременно провели обыски в домовладениях и транспортных средствах участников этой организованной группы. Сейчас задержанным лицам готовится сообщение о подозрении и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия.